副閣揆：美車關稅 列談判範圍

美國祭出對等關稅政策，台美持續談判。行政院副院長鄭麗君昨（25）日表示，8月後已與美方三度召開視訊會議。立委質詢時提問，談判過程是否觸及美車進口免關稅？鄭麗君回應時證實，美規車關稅、非關稅貿易障礙都在談判範圍內。

立法院昨日邀請行政院長卓榮泰針對「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，談判代表團之一的鄭麗君也出席備詢。

民進黨立委王定宇質詢時提問，針對美國整車免稅來台，也就是開放市場，談判當中是否觸及這項議題？

鄭麗君表示，美方的確會期待市場開放，我方也會基於產業利益、國民健康、糧食安全等議題來討論。美車的部分，除了關稅，也有非關稅貿易障礙，因為美規車要進來，也會涉及相關安全空車檢查，相關標準、雙方制度對接，都在談判範圍之中。

鄭麗君表示，等所有談判底定，所有細節一定會跟國會及社會做完整說明。目前都在技術性磋商過程，大致上這些範疇都有進行研商，但還沒進行總結性會議。

鄭麗君提到，從8月1日之後，已經過三次視訊，接下來談判目標，第一是爭取降低對等關稅，第二是爭取稅率不疊加，第三是涉及232條款談判，希望爭取合理協商。三者達成共識後，總結性會議將議定最終稅率。

王定宇追問，預計總結會議是否落在9月份？鄭麗君回應，當然希望愈快愈好；談判團隊積極推進談判，但談判取決於雙方，他們會全力努力。

鄭麗君指出，談判時程取決於雙方，美國財政部長貝森特曾對外表達，希望尚未完成談判的國家，在10月底前可完成，但我方當然希望能夠愈快愈好。

卓榮泰強調，台灣目標是爭取更好的對等關稅稅率，並一併協商232條款，且努力爭取稅率不疊加；一旦達成協議，會將完整協議文本送交國會審議。