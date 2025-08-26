台電：盤點核電廠重啟條件 核二最具供電價值 核三將進行安檢

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
台電董事長曾文生25日表示，台電將全面盤點核一、核二、核三廠是否具備重啟條件。 聯合報系資料照
核三重啟公投雖未達過關門檻，台電董事長曾文生昨（25）日表示，台電將全面盤點核一、核二、核三廠是否具備重啟條件。其中，核三核反應爐爐心已清空，台電將與原廠進行安全檢查，台電也希望明年有核三廠安全檢查的預算。核四則不在評估之列。

曾文生坦言，核三爐心已清空，較符合安檢條件；核二則因位在北東電網，最具供電價值；核一整備度較差，還需評估將已拆除設備裝回去。

賴總統在公投結果出爐後發表談話，指示台電，在核管法相關子法公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查。曾文生昨日表示，台電會將核一、核二、核三廠盤點一遍，主要評估其是否具備核管法子法規範的重啟條件，此外還有考慮重啟新增投入成本及時間是否划算，以及其風險如何。

曾文生表示，台灣要用哪些能源組合，意見都很分歧，人民偏好也在改變。對於台灣的核電廠到底是否具備重啟條件，台電在做完檢查後再跟民眾報告，核管法子法公告後，台電會先就既有三座核電廠現況評估，再進行下一步的安檢。

台電核電廠自我安全分兩階段進行，第一階段是台電內部盤點評估；第二階段則為實質安全檢查，亦即設備更新及強化階段。台電則會視進度向各界說明。換言之，台電雖會評估核一、核二及核三廠，但不是每座核電廠都能重啟，而核四則不列入評估範圍。

曾文生表示，每座核電廠客觀條件不同，評估進度不同。核三爐心現已清空，條件成熟，將會進入自我安全檢查階段，會找原廠西屋一起進行整體老化評估，以及是否補強，預估約一年半至二年。在安全檢查中，反應爐是核心，其他輔助機械設備更新即可。

至於核一及核二，則須待爐心清除後才能評估。核一室外乾貯已興建完成，1號機爐心很快就能清乾淨，2號機爐心預計2026年8月清空。核二廠現取得室外乾貯建照，二部機組爐心預計2026年底開始才會清空。


