台電談財務 累虧仍逾4,000億

台電董事長曾文生昨（25）日表示，台電自5月起已轉虧為盈，今年全年損益兩平可能性大。但台電問題是仍有超過4,000億元累虧，盼政府撥補或協助打掉台電累虧。

台電今年財務若損益兩平，10月電價調漲壓力大減，有望凍漲，但最後仍須由經濟部電價費率審議討論並決定。

曾文生表示，台電5月、6月、7月都有盈餘，除去年電價調漲外，電價影響最大為燃料價格，目前穩定，此外還有匯率因素。目前國際燃料如布蘭特原油每桶未超過70美元、天然氣每百萬BTU約12美元，中油今年上半年天然氣事業獲利81億，台電預估，今年損益兩平可能性大。

根據台電財報，台電今年前六月稅前虧損縮小至155億元，較去年同期602億明顯收斂。另，截至2024年底台電累虧4,229億元。

曾文生表示，台電真正問題不在損益兩平與否，而是要如何打掉逾4,000多億累虧。

他舉例，台灣電價與南韓國營的韓國電力公司（KEPCO）相較，仍有差距，韓電調高電價後去年就已損益兩平，韓電沒有降電價，而是透過盈餘打掉累虧。

他提及，部分國家也會提供電力公司補貼，協助電力公司經營。至於未來台電財務改善路徑則，與行政、立法單位決策有關，台電會適時說明財務情況。