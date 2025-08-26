快訊

15產業景氣 下半年看淡

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

台經院昨（25）日發布7月製造業營業氣候測驗點為86.80點，較6月增加1.17點，結束連五月下滑、轉為上揚，主因關稅、匯率等利空逐漸淡化，廠商恢復信心。

針對個別產業，台經院調查看淡15個產業未來半年景氣，多為傳統產業。其中7月轉壞，未來半年較7月看壞產業包含紙業、金屬工具機業、自行車製造業、自行車零件製造業、建築投資、保險業。

7月持平，但未來半年較7月看壞的產業包括化學工業、石化原料、塑橡膠原料、金屬製品、螺絲及螺帽、機械設備製造修配業、產業機械業、家用電器、批發業等。

對於7月製造業營業氣候測驗點轉為上揚，台經院景氣預測中心主任孫明德解讀，主因利空淡化，廠商恢復信心。至於232條款對台灣半導體課關稅衝擊，孫明德表示，因美國仍需要台灣半導體，他認為232風險不大。

根據台經院調查，在製造業對未來半年景氣看法上，化學製品業方面，AI發展持續帶動半導體用化學品需求，然而大陸產能與需求仍不穩，全球關稅談判反覆，增添不確定性，加上提前備貨效應已消退，製造業生產將受挑戰，故有近八成化學製品業者對未來半年景氣表現將維持持平。

電子機械業方面，近期川普提出對進口半導體產品課徵100%或300%關稅，僅在美投資企業可獲豁免，恐對尚未有赴美投資規劃的業者造成衝擊，惟後續仍然需端看實施細則而定。電子機械業廠商看好未來半年景氣的比例較上月調查相比小幅減少。

銀行業受國際地緣政治升溫、整體經濟轉弱及美國經貿政策不確定性仍高，加劇市場波動並影響金融業投資收益。存放款利差雖受融資需求減弱影響，但在利率穩定與國銀持續強化存放款結構下，存放款收益可望維持平穩。

景氣 製造業

