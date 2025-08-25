快訊

以色列襲加薩醫院釀至少20死...有5人是記者 多家媒體證實自家記者罹難

羅智強表態參選國民黨主席！首要目標「2028下架賴清德」

泓德能源突遭檢調搜索！公司重訊：配合調查 營運財務一切正常

林岱樺嗆鄭麗君不用通過5,900億元？ 政院：與實際有出入

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰（左起）、副院長鄭麗君列席「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（左起）、副院長鄭麗君列席「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢。記者邱德祥／攝影

行政院副院長鄭麗君25日陪同院長卓榮泰赴立法院進行「台美關稅談判」專案報告並備詢，有部分媒體下標報導「鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億」。對此，行政院發言人李慧芝澄清，相關媒體下標方式及報導內容與實際詢答狀況有出入。

立委林岱樺25日質詢時關心，台美談判後續將面對對等關稅與232調查中的高科技產業關稅併談，是否因232談判，而讓傳統產業變成對美談判可犧牲的籌碼？

對此，鄭麗君明確表示「不會」，她說明，由於談判現階段涉及232及供應鏈合作，和對等關稅併談有共識後，對等關稅稅率就會再降，目的就是減少現在對等關稅對傳統產業帶來的衝擊。

李慧芝表示，美國對等關稅政策宣布後，半導體及ICT產業從對等關稅豁免、被移到232調查中處理，因此對台灣而言對等關稅影響較多的是傳統產業。

李慧芝指出，台美談判尚未完成，是因為台美貿易逆差有九成來自半導體及ICT產業，而美方有關232半導體及ICT的關稅政策尚未底定，因此台美雙方需要時間續談台美投資及供應鏈合作，談完後就能完成對等關稅的談判，進而協商最終稅率，進一步再調降對等關稅的稅率。

李慧芝表示，現場詢答時的實際語境是林岱樺詢問「您的意思是絕對不會有產業被犧牲？」該段詢問依林岱樺前後文的意思，重點在於詢問「是否絕對不會有傳統產業，因為232高科技產業談判而被犧牲？」

對此，鄭麗君回答：「當然不會，我們要爭取對等關稅再降，就是因為對等關稅影響很多我們傳統產業，這也是我們最重要的目標。」鄭麗君整段詢答內容，也一再重申這樣的原則，並非指不會有產業因為對等關稅受到影響。

李慧芝說，鄭麗君很感謝林岱樺特別關注傳統產業的權益，這與行政院立場一致，台美談判小組目前首要目標也是儘快完成對等關稅及232併談，儘快調降對等關稅的稅率。

對於因美國對等關稅政策受影響的產業，行政院4月提出「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」及《因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例》，其中就有為因應對等關稅衝擊的930億元產業支持方案。

行政院並於8月14日再提出特別條例修正草案，擴大對產業協助的範圍，支援各產業需求，預留編列特別預算200億元的額度。對於受衝擊的產業，行政院也已責成各部會先以「移緩濟急」方式，給予受衝擊產業必要支持，並於8月7日開始受理各項支持方案之申請。

關稅 鄭麗君 傳統產業

延伸閱讀

鄭麗君答詢稱不會有產業被犧牲 林岱樺反嗆：那就不用通過5900億

美國低價米來台？ 鄭麗君：依糧食安全、產業利益與美談判

美規進口車輸台零關稅？ 鄭麗君：談判底定後會說明

鄭麗君盼10月底前總結談判 卓榮泰指主權基金與投資美國無關

相關新聞

央行降息9月討論 楊金龍：台灣基本面比日韓好很多

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。有立委質詢時關注，下半年是否可能降息？對此，央行總裁楊金龍詢...

美方暫停關稅優惠 郵局26日起暫停收寄「往美商品郵件」

中華郵政公司25日公告，自2025年8月26日起暫停收寄發往美國之商品類郵件，受影響範圍包含：國際商品快捷、國際包裹、國...

朝野立委關注下半年是否降息 楊金龍：基本面好9月理監事會議討論

朝野立委關注下半年是否可能降息，中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，調整利率不會針對特定產業，判斷標準包括經濟成長率及物...

因應美國關稅衝擊 中市府結合大學開課助企業轉型提升

因應美國關稅衝擊，造成全球供應鏈重組和貿易生態改變，台中市政府經濟發展局今天表示，將透過「企業先進智造學院」開設涵蓋經營...

要求更多產假反而對女性不利？學者解析數據：理性選擇造成歧視

在資訊不完全的狀況下，雇主的「理性選擇」有可能構成歧視？你可能沒有偏見，但做的決策卻帶來歧視？本篇文章帶你探討經濟學如何解釋職場性別與種族不平等的問題。 我們不知道的事情可能會傷害我們。經濟學家研究我們在只能看到事物表面時，獲取資訊、利用資訊和做出決策的方式。事實上，瑞典科學院正是基於這一點，在二○○一年將諾貝爾經濟學獎授予喬治．阿克洛夫、麥克．史彭斯（Michael Spence）和約瑟夫．史迪格里茲（Joseph Stiglitz），表彰他們在資訊經濟學領域的開創性研究。他們的研究探討了理性的人在不完整資訊的情況中做出決策，或交易雙方之一掌握比另一方更多資訊時產生的問題。他們的見解與我們當前一些最緊迫的社會問題密切關聯，從基因篩檢到職場歧視，無不相關。

曾文生：台電5到7月由虧轉盈 全年有望損益兩平

台電董事長曾文生今天表示，今年5、6、7月台電已由虧轉盈，影響最大為燃料價格，包含匯率因素，預估今年損益兩平可能性大；但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。