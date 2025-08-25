台電董座盤點舊核電廠 核三較符合安檢條件、「這電廠」最具供電價值

核三重啟公投過後，台電董事長曾文生25日表示，台電將全面盤點核一、核二、核三廠是否在客觀具備重啟條件。其中，核三核反應爐爐心已清空，台電將與原廠進行安全檢查，台電也希望明年有核三廠安全檢查的預算。核四則不在評估之列。

曾文生坦言，核三爐心已清空，較符合安檢條件；核一整備度較差，還需評估將已拆除設備裝回去；核二則因位在北東電網，最具供電價值。

賴總統日前發表談話指示台電，在核管法相關子法公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查。曾文生25日表示，台電會將核一、核二、核三廠盤點一遍，主要評估其是否具備核管法子法規範的重啟條件，此外還有考慮重啟新增投入成本及時間是否划算，以及其風險如何。

曾文生表示，台灣要用哪些能源組合，意見都很分歧，人民偏好也在改變。對於台灣的核電廠到底是否具備重啟條件，台電在做完檢查後再跟民眾報告，核管法子法公告後，台電會先就既有三座核電廠現況評估，再進行下一步的安檢。

台電核電廠自我安全分兩階段進行，第一階段是台電內部盤點評估；第二階段則為實質安全檢查，亦即設備更新及強化階段。台電則會視進度向各界說明。換言之，台電雖會評估核一、核二、及核三廠，但不是每座核電廠都能重啟，而核四則不列入評估範圍。

曾文生表示，每一個核電廠客觀條不同，評估的進度不同。核三爐心現已清空，條件成熟，將會進入自我安全檢查階段，會找原廠西屋一起進行整體老化評估，以及是否補強，預估約1年半至2年。他表示，在安全檢查中，反應爐是核心，其他輔助機械設備更新即可。

至於核一及核二，則須待爐心清除後才能評估。核一室外乾貯已興建完成，1號機爐心很快就能清乾淨，2號機爐心預計2026年8月清空。核二廠現取得室外乾貯建照，2部機組爐心預計2026年底開始才會清空。

曾文生坦言，核一整備度較差，除了機組之外，已拆除設備也要評估是否再裝回去。核二廠位在人口密集的北東電網區內，供電最具有價值。

「核子反應器設施管制法」配套子法「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」，預計10月公告。草案規範，重啟核電廠，台電必須進行整體性老化評估、時限老化分析、相關終期安全分析之外，新增須提出再運轉計畫、輻射影響、耐震安全評估等。