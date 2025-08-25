台電董座盤點舊核電廠 核三較符合安檢條件、「這電廠」最具供電價值

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

核三重啟公投過後，台電董事長曾文生25日表示，台電將全面盤點核一、核二、核三廠是否在客觀具備重啟條件。其中，核三核反應爐爐心已清空，台電將與原廠進行安全檢查，台電也希望明年有核三廠安全檢查的預算。核四則不在評估之列。

曾文生坦言，核三爐心已清空，較符合安檢條件；核一整備度較差，還需評估將已拆除設備裝回去；核二則因位在北東電網，最具供電價值。

賴總統日前發表談話指示台電，在核管法相關子法公告後，啟動舊核電機組自我安全檢查。曾文生25日表示，台電會將核一、核二、核三廠盤點一遍，主要評估其是否具備核管法子法規範的重啟條件，此外還有考慮重啟新增投入成本及時間是否划算，以及其風險如何。

曾文生表示，台灣要用哪些能源組合，意見都很分歧，人民偏好也在改變。對於台灣的核電廠到底是否具備重啟條件，台電在做完檢查後再跟民眾報告，核管法子法公告後，台電會先就既有三座核電廠現況評估，再進行下一步的安檢。

台電核電廠自我安全分兩階段進行，第一階段是台電內部盤點評估；第二階段則為實質安全檢查，亦即設備更新及強化階段。台電則會視進度向各界說明。換言之，台電雖會評估核一、核二、及核三廠，但不是每座核電廠都能重啟，而核四則不列入評估範圍。

曾文生表示，每一個核電廠客觀條不同，評估的進度不同。核三爐心現已清空，條件成熟，將會進入自我安全檢查階段，會找原廠西屋一起進行整體老化評估，以及是否補強，預估約1年半至2年。他表示，在安全檢查中，反應爐是核心，其他輔助機械設備更新即可。

至於核一及核二，則須待爐心清除後才能評估。核一室外乾貯已興建完成，1號機爐心很快就能清乾淨，2號機爐心預計2026年8月清空。核二廠現取得室外乾貯建照，2部機組爐心預計2026年底開始才會清空。

曾文生坦言，核一整備度較差，除了機組之外，已拆除設備也要評估是否再裝回去。核二廠位在人口密集的北東電網區內，供電最具有價值。

「核子反應器設施管制法」配套子法「核子反應器設施運轉執照申請審核辦法」，預計10月公告。草案規範，重啟核電廠，台電必須進行整體性老化評估、時限老化分析、相關終期安全分析之外，新增須提出再運轉計畫、輻射影響、耐震安全評估等。

核二 台電 核電廠

央行降息9月討論 楊金龍：台灣基本面比日韓好很多

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。有立委質詢時關注，下半年是否可能降息？對此，央行總裁楊金龍詢...

美方暫停關稅優惠 郵局26日起暫停收寄「往美商品郵件」

中華郵政公司25日公告，自2025年8月26日起暫停收寄發往美國之商品類郵件，受影響範圍包含：國際商品快捷、國際包裹、國...

朝野立委關注下半年是否降息 楊金龍：基本面好9月理監事會議討論

朝野立委關注下半年是否可能降息，中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，調整利率不會針對特定產業，判斷標準包括經濟成長率及物...

因應美國關稅衝擊 中市府結合大學開課助企業轉型提升

因應美國關稅衝擊，造成全球供應鏈重組和貿易生態改變，台中市政府經濟發展局今天表示，將透過「企業先進智造學院」開設涵蓋經營...

要求更多產假反而對女性不利？學者解析數據：理性選擇造成歧視

在資訊不完全的狀況下，雇主的「理性選擇」有可能構成歧視？你可能沒有偏見，但做的決策卻帶來歧視？本篇文章帶你探討經濟學如何解釋職場性別與種族不平等的問題。 我們不知道的事情可能會傷害我們。經濟學家研究我們在只能看到事物表面時，獲取資訊、利用資訊和做出決策的方式。事實上，瑞典科學院正是基於這一點，在二○○一年將諾貝爾經濟學獎授予喬治．阿克洛夫、麥克．史彭斯（Michael Spence）和約瑟夫．史迪格里茲（Joseph Stiglitz），表彰他們在資訊經濟學領域的開創性研究。他們的研究探討了理性的人在不完整資訊的情況中做出決策，或交易雙方之一掌握比另一方更多資訊時產生的問題。他們的見解與我們當前一些最緊迫的社會問題密切關聯，從基因篩檢到職場歧視，無不相關。

曾文生：台電5到7月由虧轉盈 全年有望損益兩平

台電董事長曾文生今天表示，今年5、6、7月台電已由虧轉盈，影響最大為燃料價格，包含匯率因素，預估今年損益兩平可能性大；但...

