吳誠文：設健康數據服務公司 緯創廣達等將加入

各家科技大廠（緯創、廣達、可成科技和義隆電子等）都已表示將參與行政院將成立的健康數據服務公司，希望帶動民間產業推動健康數據的服務應用，另外，台大、成大、北榮和高醫附設醫院等醫學中心也樂意加入。

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）25日開幕，行政院秘書長龔明鑫和行政院政務委員吳誠文等人出席。

生技醫藥業蓬勃發展

龔明鑫致詞表示，BTC從2005年開始舉辦，至今已經走過20個年頭。2007年生技新藥產業發展條例奠定最重要的基礎，2021年生技新藥發展條例升級為生醫產業發展條例，擴大租稅獎勵範圍，涵蓋醫材和再生醫療等領域。

龔明鑫指出，2024年生技醫藥產業營業額達新台幣7700億元，上市的新藥和醫材約95項，還有500多個審定項目，這是200多家廠商的成果。

資本市場方面，龔明鑫說明，台灣247家生技相關企業市值達1.8兆元，但1.8兆元和7700億元中間還有一個很大的差距，顯示台灣的資本市場對生技產業寄與厚望，願意給比較高的估值，不過生技產業也需要提高營收、產值，縮短與市值的差距。

成立健康數據公司

龔明鑫談及，總統賴清德提出健康台灣的願景，隨著AI時代來臨，對醫療器材和生技新藥都有很大的幫助，國科會明年將開始推動AI新十大建設，可以思考如何與生技新藥、健康產業結合推動。因疫情和地緣政治因素，生技產業的研發生產出現分散、區域化現象，台灣位於東亞核心地帶，結合AI等優勢，適合發展CRO、CDMO等產業。

吳誠文也在開幕致詞時宣布，行政院今年將成立健康數據服務公司，希望帶動民間產業推動健康數據的服務應用，由政府引導產業來照顧國民健康，透過數據應用服務平台，提供醫療院所和照護機構等創新應用系統，也會連結到智慧機器人產業，從軟體、軟硬體的整合到機械化設備，這些都是台灣既有的產業優勢。

吳誠文強調，健康數據服務公司也得到科技產業大力支持，包含緯創資通、廣達、可成科技和義隆電子等公司都將參與，台大、成大、北榮和高醫附設醫院等國內醫學中心也表示樂意加入，還有許多企業、學術和醫學等領導人也都非常支持。

創造更高收入

談及成立數據服務公司的法治工作，吳誠文在意見交流階段指出，主要是和衛福部資料相關的法規，以及AI基本法、數發部AI資料治理等相關法規；衛福部也已在既有法規下，啟動許多相關工作。

吳誠文說明，醫療成本越來越高，健保的財務狀況非常嚴峻，但又很難要求增加民眾看病或用藥的費用，因此政府必須建立機制，創造更高的收入，其中將透過產業發展創造收入，以支撐健保。

吳誠文解釋，健保的收入和支出不平衡，現在都是靠政府補貼，如果未來人體生物資料庫等機制可以在去除民眾對個資疑慮等前提下，藉由台灣民眾的基因資料庫發展出好技術，也可以創造產業價值，政府也可以用更多資源支持健保，提高對民眾照護的品質。

五大應用目標

國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融在專題演講時表示，8月已啟動健康數據服務公司的相關工作，希望透過數據應用，提升民眾的健康服務，藉由跨醫院電子病歷（EHR）、醫療影響和病理報告等醫療健康資料，在確保個資安全下，進行數據儲存、資料分析，應用於早期篩檢、新藥開發、創新醫材和在宅醫療等面向。

呂佩融也提出，建立健康數據服務公司的5大目標，包含為提供民眾客製化醫療服務、發展AI應用、吸引國際廠商落地研發、接軌國際健康資料服務商和達成建立主權AI目標。

