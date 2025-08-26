台電5到7月由虧轉盈 全年有望損益打平

連年虧損的台電，今年終於有機會不欠債。台電董事長曾文生25日表示，今年5、6、7月台電已由虧轉盈，影響最大為燃料價格，包含匯率因素，預估今年損益兩平可能性大；但他強調，台電因扛下穩定物價責任，導致累虧超過4千億元，仍待政府補貼支持。他強調，吸收電價讓通膨不飆升，其他國家也有類似現象。

今年虧損減4百億

曾文生25日與媒體座談時表示，今年5、6、7月台電已由虧轉盈，影響最大為燃料價格，目前國際燃料如布蘭特原油每公升未超過70美元、天然氣每百萬BTU約12美元，影響進口能源價格還包含匯率因素，預估今年損益兩平可能性大；但他強調，台電問題在於扛下穩定物價責任，導致累虧逾4千億元，仍待政府補貼支持。

根據台電官網財報，台電今年前6月稅前虧損155億元，較去年同期602億已收斂許多。不過，曾文生強調，台電真正問題不在損益兩平與否，例如，南韓國營的韓國電力公司去年就已達損益兩平，是因電價調幅高，有些國家則接受政府補貼，至於台電財務改善路徑則和行政、立法單位決策相關，會適時說明財務情況。

地下化比例已超日韓

「未來將善用特別條例，提出強化電網韌性302億預算！」曾文生強調，目前電桿地下化比例為47.6%，其實比例已經比日本高6%，也比南韓多2成，後續持續配合政府政策，以「線路防災韌性需求」及「技術性需要」優先，滾動檢討辦理。

台電執行長陳銘樹指出，電網地下化成本比電線桿高8到12倍，「台灣的電價要支撐地下化很不足」，且地下化設備設置地點需要地方政府及民眾支持，孔蓋降埋可能會延誤搶修，一旦故障問題點難找等困擾也需多擔待；此外，還有地下電纜電容效應可能導致電壓升高，這也會影響供電品質，因此地下化並不是萬靈丹。

【更多精采內容，詳見 】