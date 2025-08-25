台電鎖定4省道電桿地下化 200億強化產業供電韌性

台電董事長曾文生今天表示，政府災後特別條例編列新台幣80億元，將用於台17、台19、台9、台11等海岸線省道電桿地下化，以強化防災韌性；國土韌性特別條例也已編列200億元，首重提升科學園區、產業園區供電韌性。

立法院預計本週處理行政院編列「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」、「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，兩筆特別預算都與台電有關。

曾文生今天說明，為強化防災韌性，丹娜絲重建特別條例編列102億元，包含針對台17、台19、台9、台11等海岸線省道，以及其他迎風面易受風災造成桿線倒斷區域的遷改供電線路，意即進行地下化工程，經費80億元；辦理架空線路防災韌性維護措施（含鐵塔維護），經費22億元。

台電補充，優先推動地下化對象，包含電源端變電所出口饋線、迎風面桿線容易倒斷區域、政府政策或主管機關開發案。

全台電桿約319萬根，截至今年7月底止，台電地下化比例為47.6%，高於日韓。台電副總經理陳銘樹指出，地下化優點是可提升供電容量、減少災害停電、外物碰觸減少等，但建置成本高，約為架空線路的8到12倍，且設備設置地點須地方政府及民眾支持，同時，孔蓋降埋會延誤搶修、故障點尋覓耗時，「並非萬靈丹」。

根據台電資料，地下輸電線路（69kV以上）每公里建置成本約1.5到2億元，配電線路（22.8kV以下）每公里建置成本約0.42億元。

他指出，地下電纜電容效應導致電壓升高，影響供電品質，需額外投資電抗器等設備及線路因應，均會進一步推升成本，「台灣的電價不足以支撐地下化」。

曾文生不諱言，全面地下化不容易，因此才會針對重要節點，如天然災害致災處強化地下化，而考量特別預算執行時間短，要在2年內做完，也需跨部會與交通部合作道路許可證申請事宜等，「兩年內做完是非常大挑戰」。

國土韌性特別條例方面，編列經費共200億元，重點工作是強化重要產業園區供電韌性，對象為科學園區、產業園區等重點聚落，經費131億元；另有提升輸配電線路防災韌性、完善輸配電修護等工作，與台電10年5645億元的電網強韌預算著重的分散工程不同。

台電供電處長劉建勳解釋，近年產業、民生用電快速成長，桃園以北區域供電瓶頸緊迫，尤其北東電網為用電密集又人口稠密，要設置新的輸電網路並不容易，可能遇到抗爭，因此鎖定汰換老舊地下電纜，增加送電容量，已盤點較急迫性有27處，另在變電所設置臨時變壓器，提升區域供電容量。