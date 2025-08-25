快訊

以色列襲加薩醫院釀至少20死...有5人是記者 多家媒體證實自家記者罹難

羅智強表態參選國民黨主席！首要目標「2028下架賴清德」

泓德能源突遭檢調搜索！公司重訊：配合調查 營運財務一切正常

台電鎖定4省道電桿地下化 200億強化產業供電韌性

中央社／ 台北25日電

台電董事長曾文生今天表示，政府災後特別條例編列新台幣80億元，將用於台17、台19、台9、台11等海岸線省道電桿地下化，以強化防災韌性；國土韌性特別條例也已編列200億元，首重提升科學園區、產業園區供電韌性。

立法院預計本週處理行政院編列「丹娜絲颱風及七二八豪雨災後復原重建特別預算案」、「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」，兩筆特別預算都與台電有關。

曾文生今天說明，為強化防災韌性，丹娜絲重建特別條例編列102億元，包含針對台17、台19、台9、台11等海岸線省道，以及其他迎風面易受風災造成桿線倒斷區域的遷改供電線路，意即進行地下化工程，經費80億元；辦理架空線路防災韌性維護措施（含鐵塔維護），經費22億元。

台電補充，優先推動地下化對象，包含電源端變電所出口饋線、迎風面桿線容易倒斷區域、政府政策或主管機關開發案。

全台電桿約319萬根，截至今年7月底止，台電地下化比例為47.6%，高於日韓。台電副總經理陳銘樹指出，地下化優點是可提升供電容量、減少災害停電、外物碰觸減少等，但建置成本高，約為架空線路的8到12倍，且設備設置地點須地方政府及民眾支持，同時，孔蓋降埋會延誤搶修、故障點尋覓耗時，「並非萬靈丹」。

根據台電資料，地下輸電線路（69kV以上）每公里建置成本約1.5到2億元，配電線路（22.8kV以下）每公里建置成本約0.42億元。

他指出，地下電纜電容效應導致電壓升高，影響供電品質，需額外投資電抗器等設備及線路因應，均會進一步推升成本，「台灣的電價不足以支撐地下化」。

曾文生不諱言，全面地下化不容易，因此才會針對重要節點，如天然災害致災處強化地下化，而考量特別預算執行時間短，要在2年內做完，也需跨部會與交通部合作道路許可證申請事宜等，「兩年內做完是非常大挑戰」。

國土韌性特別條例方面，編列經費共200億元，重點工作是強化重要產業園區供電韌性，對象為科學園區、產業園區等重點聚落，經費131億元；另有提升輸配電線路防災韌性、完善輸配電修護等工作，與台電10年5645億元的電網強韌預算著重的分散工程不同。

台電供電處長劉建勳解釋，近年產業、民生用電快速成長，桃園以北區域供電瓶頸緊迫，尤其北東電網為用電密集又人口稠密，要設置新的輸電網路並不容易，可能遇到抗爭，因此鎖定汰換老舊地下電纜，增加送電容量，已盤點較急迫性有27處，另在變電所設置臨時變壓器，提升區域供電容量。

台電 供電 曾文生

延伸閱讀

【重磅快評】核一搞7年沒結果 曾文生再開支票能兌現？

10月電價凍漲？ 台電：今年應可損平 問題是累虧怎處理

台電董座曾文生透露 核三自我安檢需二年

核三重啟公投首場發表會8月7日登場 葉宗洸對決曾文生

相關新聞

央行降息9月討論 楊金龍：台灣基本面比日韓好很多

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。有立委質詢時關注，下半年是否可能降息？對此，央行總裁楊金龍詢...

美方暫停關稅優惠 郵局26日起暫停收寄「往美商品郵件」

中華郵政公司25日公告，自2025年8月26日起暫停收寄發往美國之商品類郵件，受影響範圍包含：國際商品快捷、國際包裹、國...

朝野立委關注下半年是否降息 楊金龍：基本面好9月理監事會議討論

朝野立委關注下半年是否可能降息，中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，調整利率不會針對特定產業，判斷標準包括經濟成長率及物...

因應美國關稅衝擊 中市府結合大學開課助企業轉型提升

因應美國關稅衝擊，造成全球供應鏈重組和貿易生態改變，台中市政府經濟發展局今天表示，將透過「企業先進智造學院」開設涵蓋經營...

要求更多產假反而對女性不利？學者解析數據：理性選擇造成歧視

在資訊不完全的狀況下，雇主的「理性選擇」有可能構成歧視？你可能沒有偏見，但做的決策卻帶來歧視？本篇文章帶你探討經濟學如何解釋職場性別與種族不平等的問題。 我們不知道的事情可能會傷害我們。經濟學家研究我們在只能看到事物表面時，獲取資訊、利用資訊和做出決策的方式。事實上，瑞典科學院正是基於這一點，在二○○一年將諾貝爾經濟學獎授予喬治．阿克洛夫、麥克．史彭斯（Michael Spence）和約瑟夫．史迪格里茲（Joseph Stiglitz），表彰他們在資訊經濟學領域的開創性研究。他們的研究探討了理性的人在不完整資訊的情況中做出決策，或交易雙方之一掌握比另一方更多資訊時產生的問題。他們的見解與我們當前一些最緊迫的社會問題密切關聯，從基因篩檢到職場歧視，無不相關。

曾文生：台電5到7月由虧轉盈 全年有望損益兩平

台電董事長曾文生今天表示，今年5、6、7月台電已由虧轉盈，影響最大為燃料價格，包含匯率因素，預估今年損益兩平可能性大；但...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。