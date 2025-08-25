美方暫停關稅優惠 郵局26日起暫停收寄「往美商品郵件」

中華郵政公司25日公告，自2025年8月26日起暫停收寄發往美國之商品類郵件，受影響範圍包含：國際商品快捷、國際包裹、國際e小包、國際掛號小包及國際平常小包。

中華郵政公司說明，主要為美國政府自2025年8月29日起，全面暫停低價商品之小額豁免（de minimis）關稅優惠，所有寄往美國等於或低於800美元之進口郵件，均須繳納關稅。

中華郵政公司指出，全球郵政體系目前尚未提供「寄件人預繳關稅」服務，且中華郵政公司之承運公司亦宣布暫停載運內容物為商品類之郵件。

中華郵政公司表示，文件類郵件仍可正常收寄，例如：文件類快捷、信函、明信片、郵簡、印刷物、新聞紙等。另外提醒民眾如有寄往美國之商品類郵件，仍可透過營業窗口提供之DHL、FedEx等商業快遞代收服務寄送，歡迎多加利用。