央行降息9月討論 楊金龍：台灣基本面比日韓好很多

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。有立委質詢時關注，下半年是否可能降息？對此，央行總裁楊金龍詢答時表示，今年新台幣匯率升值7.18%，但基本面比日本、南韓好很多，9月理監事會將討論這個問題。

卓榮泰今赴立法院提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢。

立委黃健豪質詢時指出，產業界除關心稅率外，也很關心匯率。民間工具機、機械業產業界認為，下半年出貨量放緩，經濟成長率可能下修，詢問下半年是否可能降息。立委李坤城也說，工具機業者建議政府採取防禦性匯率調控。

楊金龍詢答時說明，央銀調整利率不是針對某個產業，而是看整體，判斷標準包括經濟成長率、物價。據主計總處最新評估，今年上半年經濟成長率6.75%，後半年有近2.3%，全年的經濟成長率是4.45%；CPI是1.76%。

楊金龍提到，今年1月到8月22日止，新台幣匯率升值7.18%，跟日圓的6.98%相差0.2個百分點，但日本前半年經濟成長率才1.5%；跟韓元比的話是差0.78個百分點，韓國經濟成長率是0.25%，跟台灣差很多。

楊金龍指出，新台幣匯率即使升值7.18%，比日圓、韓元高一點，但我方基本面都比日韓還要好，並且好很多，這個問題9月的理監事會來討論。