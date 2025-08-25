朝野協商國安韌性台電200億元預算 規畫用在「這些地區」提升供電韌性

快訊

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

立法院本周將處理國安韌性特別條例預算，其中台電供電韌性計畫200億元預算。台電25日表示，其中131億元將針對科學園區及產業園區等重點產業聚落，以雙迴線備援之方式以提升園區供電韌性。

立法院本周將處理韌性特別條例、災後重建特別預算，台電分別有200億元及102億元預算，以執行電網韌性強化。換言之，台電今年最多可獲得302億元特別預算，可減輕台電舉債。

因藍委對台電國安韌性特別條例200億元有意見，台電說明，主要有三大計畫，一是強化重要產業園區供電韌性131億元；二是提升輸配電線路防災韌性61億元；三是完善輸配電修護8億元。

台電表示，產業及民生用電都成長，產業界和一般民生現對用電品質要求很高，連瞬間降壓都難以忍受，因此輸配線路也要強固。在產業園區方面，主要是針對北中南三大科學園區及產業園區強化供電，尤其是新竹和桃園地區是產業成長快速地區。

針對都會區部分，台電表示，桃園以北都會區供電出現瓶頸，尤其北東電網更有需求，因此變電所要擴充容量，電纜也要汰舊擴充容量。台電盤點大台北地區地下電纜汰換，包括板橋至青年等約有27條電纜需汰換擴充容量。

至於丹娜絲重建特別條例台電預算有102億元，朝野較有共識。台電主要是辦理台17、19、9及11線等省道及其他迎風面易受災致桿線倒斷區域防災韌性，約有80億元。對於部分民代喊線路地下化，台電強調，線路地下化並非萬靈丹，會導致修復更困難、時間會更久，且地下化成本是架空十倍之多，以目前電價無法支撐。

台電 供電 電纜

