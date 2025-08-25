台日創新高峰會登場 國發會盼深化合作為產業注動能

國發會與日本東京都政府、日本貿易振興機構（JETRO）共同主辦的第4屆「台日創新高峰會 」今天於日本東京帝國飯店揭幕。國發會表示，近年已有多家新創於日本落地發展，期許未來台日能有更緊密的創新與供應鏈整合，在全球創新競爭中，共創共榮。

國發會今天發布新聞稿指出，第4屆「台日創新高峰會 」登場，國發會主委劉鏡清率領45家台灣新創企業赴日參與，與日本政商界代表齊聚一堂，深化台日創新創業合作，推動技術交流與人才互動。

國發會說明，2022年起，台日創新高峰會已經吸引逾百家台灣新創參與，連結超過百家日本企業、創投與金融機構，促成許多台灣新創在日本落地發展，如深耕外骨骼裝置的福寶科技、參與輝達（NVIDIA）高效能運算專案的奎景運算（Avalanche Computing），以及專注於個人化抗癌藥物檢測技術的精拓科技（Cancer Free）等，均已成功在美日等海外設立公司或拓展業務，使台日創新高峰會成為台灣在海外主辦規模最大的創新創業盛會。

高峰會現場，東京都知事小池百合子、日本貿易振興機構理事高島大浩等嘉賓到場致詞，肯定台日合作成果，並鼓勵雙方持續深化交流。

劉鏡清指出，台灣產業過去創造許多世界第一，但未來需要注入創新創業的動能，以再創高峰。

國發會鎖定5大策略，首先是國發會與各部會合作設立百億主題式投資，聚焦數位、淨零及AI等產業，以活絡創新創業資金；第二，辦理創業競賽，鼓勵創新創業以擴大投資標的；第三，提供完整培訓，提高新創成功率；第四，透過國發會兩個海外基地，協助新創橋接國際市場；第五，推動跨部會的新創全生命周期平台，打造友善創業環境。

海外基地方面，國發會已先後於日本東京、美國矽谷成立，顯見國發會對於日本的重視。

國發會表示，第4屆台日創新高峰會聚焦4大主題，企業創投（CVC）、併購（M&A）、深科技（DeepTech）及國際企業合作。其中企業創投與併購的議題交流，有助於鏈結台日資本市場，深科技及國際合作議題則可望激發台日合作火花。

國發會期許，透過與日本政府、企業、創投機構的深度合作，台灣新創得以拓展海外市場、驗證商業模式、強化品牌能見度，並加速資金與技術的媒合；希望這次活動可促進雙向的創新與供應鏈整合，為台日產業注入新動能。