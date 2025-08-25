快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

企業併購新草案送審 資誠解析兩大利多

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導

行政院21日通過《企業併購法》修正草案，將股東因股份轉換產生的證券交易所得，排除當年度基本所得額計算，以避免立即課稅。專家分析，此舉不僅可降低併購的稅負壓力，也有助加速產業整合，對營利事業與個人股東都是利多，草案將續送立法院審議。

資誠聯合會計師事務所會計師劉欣萍說明，此次修法對股東的兩大好處，第一，對營利事業股東而言，現行規定出售持股滿3年以上的股票，只有一半的交易所得需計入基本所得額；新草案更明定「持有期間」的計算方式，是從原始被收購公司股票的取得日起算，到日後轉讓控股公司股份為止，這樣有助股東認定自己是否符合「滿3年」的優惠條件。

其次，對個人股東而言，現行規定已排除上市櫃股票的交易所得計入基本所得額，修法進一步說明，未來要看產業控股公司本身是否上市、上櫃或興櫃來判斷，通常規模較大的收購公司更有利於個人股東享受免計入的待遇。

不過，劉欣萍也提醒兩大限制，第一，草案新增排除條款，若收購公司與被收購公司已具控制與從屬關係，就不能再適用此租稅優惠。判斷標準包括直接或間接持股，並以被收購公司股東會首次通過股份轉換決議當天為準；第二，優惠只限適用5年，且必須符合附帶條件，例如股份轉換後一定期間不得轉讓、被收購公司與控股公司要有產業關聯或能產生經營綜效，股東取得控股公司股份後也必須持有一段時間，才能達到政策目標。

劉欣萍建議，企業若有意組建產業控股公司，應及早規劃並諮詢專家，避免錯失政策紅利。

併購 股票 股東會

延伸閱讀

宣布要修公投法 黃國昌透露修正案草案「是回復2019年公投法」

苗栗縣53公頃原民集居聚落鬆綁 在水源地未列國土保育地

黨團協商AI基本法仍有歧見 耗時4小時討論後送院長協商

藍委推無期徒刑三級制 主張「一級」不准假釋…法務部說話了

相關新聞

要求更多產假反而對女性不利？學者解析數據：理性選擇造成歧視

在資訊不完全的狀況下，雇主的「理性選擇」有可能構成歧視？你可能沒有偏見，但做的決策卻帶來歧視？本篇文章帶你探討經濟學如何解釋職場性別與種族不平等的問題。 我們不知道的事情可能會傷害我們。經濟學家研究我們在只能看到事物表面時，獲取資訊、利用資訊和做出決策的方式。事實上，瑞典科學院正是基於這一點，在二○○一年將諾貝爾經濟學獎授予喬治．阿克洛夫、麥克．史彭斯（Michael Spence）和約瑟夫．史迪格里茲（Joseph Stiglitz），表彰他們在資訊經濟學領域的開創性研究。他們的研究探討了理性的人在不完整資訊的情況中做出決策，或交易雙方之一掌握比另一方更多資訊時產生的問題。他們的見解與我們當前一些最緊迫的社會問題密切關聯，從基因篩檢到職場歧視，無不相關。

朝野立委關注下半年是否降息 楊金龍：基本面好9月理監事會議討論

朝野立委關注下半年是否可能降息，中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，調整利率不會針對特定產業，判斷標準包括經濟成長率及物...

因應美國關稅衝擊 中市府結合大學開課助企業轉型提升

因應美國關稅衝擊，造成全球供應鏈重組和貿易生態改變，台中市政府經濟發展局今天表示，將透過「企業先進智造學院」開設涵蓋經營...

曾文生：台電5到7月由虧轉盈 全年有望損益兩平

台電董事長曾文生今天表示，今年5、6、7月台電已由虧轉盈，影響最大為燃料價格，包含匯率因素，預估今年損益兩平可能性大；但...

研調：AI資料中心2026年採低碳電力 2030年綠電為主

研調機構DIGITIMES今天表示，面對人工智慧（AI）資料中心龐大的電力需求，現有的能源基礎建設將無法支撐，AI資料中...

不法獲利近3億元 環管署攜手苗檢破獲當地最大棄土案

苗栗地方檢察署指揮相關司法警察機關，偕同環境部環境管理署，偵破長期傾倒營建廢棄土於苗栗縣境，嚴重破壞環境並獲取龐大不法利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。