企業併購新草案送審 資誠解析兩大利多

行政院21日通過《企業併購法》修正草案，將股東因股份轉換產生的證券交易所得，排除當年度基本所得額計算，以避免立即課稅。專家分析，此舉不僅可降低併購的稅負壓力，也有助加速產業整合，對營利事業與個人股東都是利多，草案將續送立法院審議。

資誠聯合會計師事務所會計師劉欣萍說明，此次修法對股東的兩大好處，第一，對營利事業股東而言，現行規定出售持股滿3年以上的股票，只有一半的交易所得需計入基本所得額；新草案更明定「持有期間」的計算方式，是從原始被收購公司股票的取得日起算，到日後轉讓控股公司股份為止，這樣有助股東認定自己是否符合「滿3年」的優惠條件。

其次，對個人股東而言，現行規定已排除上市櫃股票的交易所得計入基本所得額，修法進一步說明，未來要看產業控股公司本身是否上市、上櫃或興櫃來判斷，通常規模較大的收購公司更有利於個人股東享受免計入的待遇。

不過，劉欣萍也提醒兩大限制，第一，草案新增排除條款，若收購公司與被收購公司已具控制與從屬關係，就不能再適用此租稅優惠。判斷標準包括直接或間接持股，並以被收購公司股東會首次通過股份轉換決議當天為準；第二，優惠只限適用5年，且必須符合附帶條件，例如股份轉換後一定期間不得轉讓、被收購公司與控股公司要有產業關聯或能產生經營綜效，股東取得控股公司股份後也必須持有一段時間，才能達到政策目標。

劉欣萍建議，企業若有意組建產業控股公司，應及早規劃並諮詢專家，避免錯失政策紅利。