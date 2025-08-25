解套工具機、機械業衝擊 卓榮泰：國外辦展推銷、開拓多元市場

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。立委黃建豪質詢時提及，工具機產業、機械業遇到很大衝擊，如何協助其尋找其他市場？卓榮泰表示，會幫產業到國外去聯合辦展覽，來推銷我方產品，也會開拓多元市場，比如歐盟、印度、南向國家等。

卓榮泰今赴立法院提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢。

卓榮泰詢答時坦言，跟美國的貿易逆差，確實有九成都來自半導體、資通訊產業，政府也知道，對於半導體之外的其他產業，包括中小企業，政府會用更大的產業支持來協助。每個國家都有其工業優勢，像南韓在造船有優勢，我方則是在半導體有優勢。

卓榮泰指出，半導體產業，我方要讓它維持世界領先；其他產業在這波關稅貿易秩序重整當中，則要把他們拉起來，讓他們不要受到產業的衝擊，這是現在政府幾套方向在走，同時並行。

卓榮泰表示，扣掉半導體產業，其他產業的逆差方面，用一些採購、投資，就已經可以達到平衡，並且此事也已由貿易談判團隊向美方表達過。

黃建豪質詢時提及，工具機產業、機械業目前為止造成很大衝擊，政府有什麼手段可協助他們，去尋找其他市場？萬一後續9月、10月開始真的有失業率發生，政府如何因應？

卓榮泰表示，會幫產業到國外去聯合辦展覽，來推銷我方產品。另外會開拓多元市場，比如歐盟、印度、南向國家，採用台灣品牌，來加強台灣產品在世界上的認同度，用優質的台灣品牌來推出各項產品，希望以這樣來實質幫助。參展、多元市場開拓，都在產業支持方案之中，有實質預算來支撐。

黃建豪舉例，台中有自行車業者之前去歐洲參展，拿回了250萬美金的訂單，他們希望一年大概可以有450萬美金的訂單。拓展其他國家的市場，是面對美國關稅必須面對現實。

黃建豪認為，更應該照顧的是傳產，這部分可能有幾百萬的就業人口。此外，目前方案之中，很多只針對貸款利率、減息，但如果產業都已經沒有錢了，那不是貸款問題，應該是要紓困了。卓榮泰回應，政府有提供多項金融支持，以及行政成本降低，並提供租稅優惠，這些都同時展開。