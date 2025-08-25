快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

朝野立委關注下半年是否降息 楊金龍：基本面好9月理監事會議討論

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（右）、中央銀行總裁楊金龍（左）今天列席立法院會答詢。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰（中）、副院長鄭麗君（右）、中央銀行總裁楊金龍（左）今天列席立法院會答詢。記者邱德祥／攝影

朝野立委關注下半年是否可能降息，中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，調整利率不會針對特定產業，判斷標準包括經濟成長率及物價，儘管今年新台幣匯率上漲7.18%，但是基本面比日本、南韓等國好很多，預計在9月的理監事會議討論降息議題。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告，民進黨立委李坤城、國民黨立委黃健豪質詢時關注，我國今年下半年是否可能採取降息手段。

黃健豪指出，現在除了稅率問題，產業界也很關心匯率，儘管上半年的經濟動能很強，但是來自民間的工具機、機械業等製造業，普遍認為下半年出貨量放緩，我國經濟成長率可能下修，詢問下半年是否有降息的可能。

楊金龍答詢時說明，中央銀行調整利率，不會針對特定產業，而是要看整體狀況，判斷標準包括經濟成長率及物價，其中今年上半年的經濟成長率為6.75%，下半年也還有將近2.3%，全年經濟成長率為4.45%，這是主計總處的最新評估資料。

楊金龍指出，就消費者物價上漲率（CPI）來看，「大概是在2%下面一些（1.76%）」，今年1月到8月22日為止，新台幣匯率上漲7.18%，相較日圓僅差0.2個百分點，日本前半年經濟成長率為1.5%；至於韓元則是相差0.78個百分點，而南韓前半年經濟成長率為0.25%。

楊金龍表示，即使新台幣匯率比日圓、韓元還高，「但我們基本面都比他們好、好很多」，預計在9月的理監事會討論降息問題。

台幣 成長率

延伸閱讀

匯率急升配合中美談判？卓榮泰、鄭麗君、楊金龍同聲否認

黃健豪籲別「消耗」盧秀燕 黨內分進合擊面對複雜黨務

盧秀燕不選國民黨主席 子弟兵黃健豪： 不該是指定接班

替同黨立委候選人助選不實爆料對手李坤城 新北市議員王威元遭訴

相關新聞

要求更多產假反而對女性不利？學者解析數據：理性選擇造成歧視

在資訊不完全的狀況下，雇主的「理性選擇」有可能構成歧視？你可能沒有偏見，但做的決策卻帶來歧視？本篇文章帶你探討經濟學如何解釋職場性別與種族不平等的問題。 我們不知道的事情可能會傷害我們。經濟學家研究我們在只能看到事物表面時，獲取資訊、利用資訊和做出決策的方式。事實上，瑞典科學院正是基於這一點，在二○○一年將諾貝爾經濟學獎授予喬治．阿克洛夫、麥克．史彭斯（Michael Spence）和約瑟夫．史迪格里茲（Joseph Stiglitz），表彰他們在資訊經濟學領域的開創性研究。他們的研究探討了理性的人在不完整資訊的情況中做出決策，或交易雙方之一掌握比另一方更多資訊時產生的問題。他們的見解與我們當前一些最緊迫的社會問題密切關聯，從基因篩檢到職場歧視，無不相關。

朝野立委關注下半年是否降息 楊金龍：基本面好9月理監事會議討論

朝野立委關注下半年是否可能降息，中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，調整利率不會針對特定產業，判斷標準包括經濟成長率及物...

因應美國關稅衝擊 中市府結合大學開課助企業轉型提升

因應美國關稅衝擊，造成全球供應鏈重組和貿易生態改變，台中市政府經濟發展局今天表示，將透過「企業先進智造學院」開設涵蓋經營...

曾文生：台電5到7月由虧轉盈 全年有望損益兩平

台電董事長曾文生今天表示，今年5、6、7月台電已由虧轉盈，影響最大為燃料價格，包含匯率因素，預估今年損益兩平可能性大；但...

研調：AI資料中心2026年採低碳電力 2030年綠電為主

研調機構DIGITIMES今天表示，面對人工智慧（AI）資料中心龐大的電力需求，現有的能源基礎建設將無法支撐，AI資料中...

不法獲利近3億元 環管署攜手苗檢破獲當地最大棄土案

苗栗地方檢察署指揮相關司法警察機關，偕同環境部環境管理署，偵破長期傾倒營建廢棄土於苗栗縣境，嚴重破壞環境並獲取龐大不法利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。