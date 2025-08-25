朝野立委關注下半年是否降息 楊金龍：基本面好9月理監事會議討論

朝野立委關注下半年是否可能降息，中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，調整利率不會針對特定產業，判斷標準包括經濟成長率及物價，儘管今年新台幣匯率上漲7.18%，但是基本面比日本、南韓等國好很多，預計在9月的理監事會議討論降息議題。

立法院會今天邀請行政院長卓榮泰提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告，民進黨立委李坤城、國民黨立委黃健豪質詢時關注，我國今年下半年是否可能採取降息手段。

黃健豪指出，現在除了稅率問題，產業界也很關心匯率，儘管上半年的經濟動能很強，但是來自民間的工具機、機械業等製造業，普遍認為下半年出貨量放緩，我國經濟成長率可能下修，詢問下半年是否有降息的可能。

楊金龍答詢時說明，中央銀行調整利率，不會針對特定產業，而是要看整體狀況，判斷標準包括經濟成長率及物價，其中今年上半年的經濟成長率為6.75%，下半年也還有將近2.3%，全年經濟成長率為4.45%，這是主計總處的最新評估資料。

楊金龍指出，就消費者物價上漲率（CPI）來看，「大概是在2%下面一些（1.76%）」，今年1月到8月22日為止，新台幣匯率上漲7.18%，相較日圓僅差0.2個百分點，日本前半年經濟成長率為1.5%；至於韓元則是相差0.78個百分點，而南韓前半年經濟成長率為0.25%。

楊金龍表示，即使新台幣匯率比日圓、韓元還高，「但我們基本面都比他們好、好很多」，預計在9月的理監事會討論降息問題。