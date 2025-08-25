因應美國關稅衝擊 中市府結合大學開課助企業轉型提升

因應美國關稅衝擊，造成全球供應鏈重組和貿易生態改變，台中市政府經濟發展局今天表示，將透過「企業先進智造學院」開設涵蓋經營轉型、數位轉型、韌性供應鏈、節能減碳、資訊安全、環保、消防、用地變更等八大領域課程，協助企業掌握國際政策走向，提升供應鏈彈性與在地化生產布局，幫助學員獲得實質成果。

經發局說，「企業先進智造學院」前年開辦以來吸引逾4千人次報名，學員將所學應用於工廠營運。有業主透過AI工具將行銷產出倍增，並提升協作效率，還有企業藉由「用地變更」課程避免近百萬元損失，更有工廠完成產線智慧化升級，成功推動轉型。

例如，優奇印刷賴經理運用AI工具，將行銷文案產出從每次2至3件提升至5至10件，並藉由微軟M365方案優化團隊協作，大幅提升管理效率。東星機械唐總經理透過「用地變更」課程，掌握法規根源與實務流程，成功避免近百萬元損失。晟寶鑄造陸經理則在學院引薦資源協助下，展開產線智慧化升級，轉化為明確的工廠轉型策略，充分展現課程的務實與前瞻性。

經發局說，他們將於9月26日下午1時在星享道酒店舉辦成果發表會，除頒發結業證書外，更安排「數位轉型×ESG雙引擎：破解政府補助申請秘訣」專題演講，現場示範如何運用生成式AI撰寫企劃書，協助企業提升提案成功率。