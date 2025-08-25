快訊

經部綠能推動中心副執行長涉收賄「含1上市公司」 檢調搜索22處約談14人

被要求寫辭職信？邱泰源搖頭「確實沒有」 卓榮泰還原見面經過

確定了！罷韓國瑜發起人尹立要選高雄市議員 爭取綠營這1區提名

因應美國關稅衝擊 中市府結合大學開課助企業轉型提升

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
因應美國關稅衝擊，台中市政府經濟發展局透過「企業先進智造學院」開設相關課程協助企業。圖／台中市政府提供
因應美國關稅衝擊，台中市政府經濟發展局透過「企業先進智造學院」開設相關課程協助企業。圖／台中市政府提供

因應美國關稅衝擊，造成全球供應鏈重組和貿易生態改變，台中市政府經濟發展局今天表示，將透過「企業先進智造學院」開設涵蓋經營轉型、數位轉型、韌性供應鏈、節能減碳、資訊安全、環保、消防、用地變更等八大領域課程，協助企業掌握國際政策走向，提升供應鏈彈性與在地化生產布局，幫助學員獲得實質成果。

經發局說，「企業先進智造學院」前年開辦以來吸引逾4千人次報名，學員將所學應用於工廠營運。有業主透過AI工具將行銷產出倍增，並提升協作效率，還有企業藉由「用地變更」課程避免近百萬元損失，更有工廠完成產線智慧化升級，成功推動轉型。

例如，優奇印刷賴經理運用AI工具，將行銷文案產出從每次2至3件提升至5至10件，並藉由微軟M365方案優化團隊協作，大幅提升管理效率。東星機械唐總經理透過「用地變更」課程，掌握法規根源與實務流程，成功避免近百萬元損失。晟寶鑄造陸經理則在學院引薦資源協助下，展開產線智慧化升級，轉化為明確的工廠轉型策略，充分展現課程的務實與前瞻性。

經發局說，他們將於9月26日下午1時在星享道酒店舉辦成果發表會，除頒發結業證書外，更安排「數位轉型×ESG雙引擎：破解政府補助申請秘訣」專題演講，現場示範如何運用生成式AI撰寫企劃書，協助企業提升提案成功率。

今年度課程以實務導向為核心，活動全程免費，詳情請洽逢甲大學台灣智慧製造創新營運中心(04-24517250分機4640洪小姐/劉小姐)或至線上報名( https://forms.gle/ECZ6VUNBcvM5k4eK7 )。報名期限自即日起至9月16日止，名額有限，邀請此屆及歷屆學員參加，並歡迎踴躍報名。

因應美國關稅衝擊，台中市政府經濟發展局透過「企業先進智造學院」開設相關課程協助企業。圖／台中市政府提供
因應美國關稅衝擊，台中市政府經濟發展局透過「企業先進智造學院」開設相關課程協助企業。圖／台中市政府提供
因應美國關稅衝擊，台中市政府經濟發展局透過「企業先進智造學院」開設相關課程協助企業。圖／台中市政府提供
因應美國關稅衝擊，台中市政府經濟發展局透過「企業先進智造學院」開設相關課程協助企業。圖／台中市政府提供

AI

延伸閱讀

川普關稅未明 紐西蘭郵政暫停寄美郵件

造船業MASGA 躍美韓貿易談判桌

中國最大石化基地寧波投產 催動產業轉型

總統拋設主權基金為投資美國？卓榮泰：無關

相關新聞

要求更多產假反而對女性不利？學者解析數據：理性選擇造成歧視

在資訊不完全的狀況下，雇主的「理性選擇」有可能構成歧視？你可能沒有偏見，但做的決策卻帶來歧視？本篇文章帶你探討經濟學如何解釋職場性別與種族不平等的問題。 我們不知道的事情可能會傷害我們。經濟學家研究我們在只能看到事物表面時，獲取資訊、利用資訊和做出決策的方式。事實上，瑞典科學院正是基於這一點，在二○○一年將諾貝爾經濟學獎授予喬治．阿克洛夫、麥克．史彭斯（Michael Spence）和約瑟夫．史迪格里茲（Joseph Stiglitz），表彰他們在資訊經濟學領域的開創性研究。他們的研究探討了理性的人在不完整資訊的情況中做出決策，或交易雙方之一掌握比另一方更多資訊時產生的問題。他們的見解與我們當前一些最緊迫的社會問題密切關聯，從基因篩檢到職場歧視，無不相關。

朝野立委關注下半年是否降息 楊金龍：基本面好9月理監事會議討論

朝野立委關注下半年是否可能降息，中央銀行總裁楊金龍今天在立法院表示，調整利率不會針對特定產業，判斷標準包括經濟成長率及物...

因應美國關稅衝擊 中市府結合大學開課助企業轉型提升

因應美國關稅衝擊，造成全球供應鏈重組和貿易生態改變，台中市政府經濟發展局今天表示，將透過「企業先進智造學院」開設涵蓋經營...

曾文生：台電5到7月由虧轉盈 全年有望損益兩平

台電董事長曾文生今天表示，今年5、6、7月台電已由虧轉盈，影響最大為燃料價格，包含匯率因素，預估今年損益兩平可能性大；但...

研調：AI資料中心2026年採低碳電力 2030年綠電為主

研調機構DIGITIMES今天表示，面對人工智慧（AI）資料中心龐大的電力需求，現有的能源基礎建設將無法支撐，AI資料中...

不法獲利近3億元 環管署攜手苗檢破獲當地最大棄土案

苗栗地方檢察署指揮相關司法警察機關，偕同環境部環境管理署，偵破長期傾倒營建廢棄土於苗栗縣境，嚴重破壞環境並獲取龐大不法利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。