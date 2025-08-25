聽新聞
0:00 / 0:00
曾文生：台電5到7月由虧轉盈 全年有望損益兩平
台電董事長曾文生今天表示，今年5、6、7月台電已由虧轉盈，影響最大為燃料價格，包含匯率因素，預估今年損益兩平可能性大；但他強調，台電問題在於扛下穩定物價責任，導致累虧逾新台幣4000億元，仍待政府補貼支持。
台電累虧大洞尚未獲得填補，外界關切財務狀況與電價議題。
曾文生今天說明，今年5、6、7月台電由虧轉盈，影響最大為燃料價格，目前國際燃料如布蘭特原油每公升未超過70美元、天然氣每百萬BTU約12美元，且畢竟影響能源進口價格因素還有匯率，中油1到6月天然氣事業獲利新台幣81億，也代表並沒有台電在承擔氣價問題，預估台電今年損益兩平可能性大。
根據台電官網揭露財報，台電今年前6月稅前虧損155億元，虧損已較去年同期602億收斂許多。
不過，曾文生強調，台電真正問題不在損益兩平與否，例如，南韓國營的韓國電力公司（KEPCO）去年就已達損益兩平，是因電價調幅高，有些國家則接受政府補貼，至於台電財務改善路徑則和行政、立法單位決策相關，台電會適時說明財務情況。
他指出，台電累虧4000多億，是因扛責任讓通膨不飆升，也展現國內物價相對穩定成果，國民受惠，且政府編列相關預算支應也非台灣獨有，全世界皆有。
他並強調，政府過去3年增資2500億，不能抵消累虧，也因台電有部分民股，所以沒有採取減資打累虧方式處理財務，因此並無2500億為疊加虧損一事。
媒體詢問如何與新任經濟部長就財務等議題互動，曾文生說，無論如何當然要溝通，預算補充一事，「經濟部長都是支持」，最重要的是行政院預算編列，但政院有來自國會、新財劃法等壓力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言