曾文生：台電5到7月由虧轉盈 全年有望損益兩平

台電董事長曾文生今天表示，今年5、6、7月台電已由虧轉盈，影響最大為燃料價格，包含匯率因素，預估今年損益兩平可能性大；但他強調，台電問題在於扛下穩定物價責任，導致累虧逾新台幣4000億元，仍待政府補貼支持。

台電累虧大洞尚未獲得填補，外界關切財務狀況與電價議題。

曾文生今天說明，今年5、6、7月台電由虧轉盈，影響最大為燃料價格，目前國際燃料如布蘭特原油每公升未超過70美元、天然氣每百萬BTU約12美元，且畢竟影響能源進口價格因素還有匯率，中油1到6月天然氣事業獲利新台幣81億，也代表並沒有台電在承擔氣價問題，預估台電今年損益兩平可能性大。

根據台電官網揭露財報，台電今年前6月稅前虧損155億元，虧損已較去年同期602億收斂許多。

不過，曾文生強調，台電真正問題不在損益兩平與否，例如，南韓國營的韓國電力公司（KEPCO）去年就已達損益兩平，是因電價調幅高，有些國家則接受政府補貼，至於台電財務改善路徑則和行政、立法單位決策相關，台電會適時說明財務情況。

他指出，台電累虧4000多億，是因扛責任讓通膨不飆升，也展現國內物價相對穩定成果，國民受惠，且政府編列相關預算支應也非台灣獨有，全世界皆有。

他並強調，政府過去3年增資2500億，不能抵消累虧，也因台電有部分民股，所以沒有採取減資打累虧方式處理財務，因此並無2500億為疊加虧損一事。

媒體詢問如何與新任經濟部長就財務等議題互動，曾文生說，無論如何當然要溝通，預算補充一事，「經濟部長都是支持」，最重要的是行政院預算編列，但政院有來自國會、新財劃法等壓力。