順藥急性缺血性中風藥可望完成授權 法人：明年有望轉虧為盈
順藥（6535）預期今年下半年至明年上半年完成急性缺血性中風藥授權，且授權金額將遠超目前國內已完成的授權案，法人機構以較保守的13億美元估算，2026年有望取得6,500萬美元的簽約金收入，以rNPV模型試算得目標價260元，投資評等為「買進」。
順藥研發的LT-3001為一雙效新藥，可促進體內溶栓反應，目前既有藥品因時效性限制，僅20%病人能獲得治療。而LT-3001對象為中風後4.5~24小時內施打，鎖定未被滿足的80%市場。
中國大陸的二期概念驗證試驗（297例）結果，呈現出對中重度患者的療效趨勢，在排除輕症患者後，LT3001治療組的有效率達到雙位數百分比，遠高於安慰劑組約6%的自然恢復率，且整體未出現治療相關顱內出血等安全事件，完整數據將於10月全球腦中風年會進行正式公開發表。另外，歐洲、美國、臺灣的多國二期試驗亦將於第4季完成數據整理並公布結果。
法人機構表示，急性缺血性中風市場潛在規模超過100億美元，以市場滲透率10~20%預估，推估包裹總額可能落在10~20億美元。另外，挪威主權基金亦公告，持有0.52%的順藥股權。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言