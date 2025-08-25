快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

拚主權AI 國科會：健康數據服務公司盼達5大目標

中央社／ 台北25日電

行政院規劃成立健康數據服務公司，緯創和廣達等公司將加入。國科會表示，藉由跨醫院醫療健康資料，在確保個資安全下，進行數據儲存和資料分析，希望達成提供客製化醫療服務和建立主權AI等5大目標。

行政院政務委員吳誠文今天在行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）開幕致詞表示，今年行政院將成立健康數據服務公司，希望帶動民間產業推動健康數據的服務應用，緯創、廣達、可成科技和義隆電子等公司都將參與，台大、成大、北榮和高醫附設醫院等醫學中心也樂意加入。

談及成立數據服務公司的法治工作，吳誠文在意見交流階段指出，主要是和衛福部資料相關的法規，以及AI基本法、數發部AI資料治理等相關法規；衛福部也已在既有法規下，啟動許多相關工作。

吳誠文說明，醫療成本越來越高，健保的財務狀況非常嚴峻，但又很難要求增加民眾看病或用藥的費用，因此政府必須建立機制，創造更高的收入，其中將透過產業發展創造收入，以支撐健保。

吳誠文解釋，健保的收入和支出不平衡，現在都是靠政府補貼，如果未來人體生物資料庫等機制可以在去除民眾對個資疑慮等前提下，藉由台灣民眾的基因資料庫發展出好技術，也可以創造產業價值，政府也可以用更多資源支持健保，提高對民眾照護的品質。

國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融在專題演講時表示，8月已啟動健康數據服務公司的相關工作，希望透過數據應用，提升民眾的健康服務，藉由跨醫院電子病歷（EHR）、醫療影響和病理報告等醫療健康資料，在確保個資安全下，進行數據儲存、資料分析，應用於早期篩檢、新藥開發、創新醫材和在宅醫療等面向。

呂佩融也提出，建立健康數據服務公司的5大目標，包含為提供民眾客製化醫療服務、發展AI應用、吸引國際廠商落地研發、接軌國際健康資料服務商和達成建立主權AI目標。

對於健康數據服務公司籌備工作，呂佩融表示，已進入法治層面的準備，包含民眾溝通，以及聘請專家諮詢，希望今年下半年可以向外界報告新的進展，9月初就會有與醫學中心和法務人員等舉辦會議溝通。

此外，呂佩融強調，全民健康保險資料管理條例明定民眾退出權，以及獨立監督機制等，已通過立法院衛環委員會審查，交付黨團協商；人體生物資料庫管理條例修正草案為完善生物資料治理規範，目前已在行政院討論中。

延伸閱讀

砲轟行政院普發現金加薪反覆 王浩宇：綠支持者都難幫忙辯護

生技BTC會議25日舉辦 三議題剖析產業趨勢

國科會攜手國北教大推動樂活運動 提升運動習慣

打造探索海洋方案 國科會：完成國政願景

相關新聞

鄭麗君盼10月底前總結談判 卓榮泰指主權基金與投資美國無關

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。對於總結性會議何時完成，副院長鄭麗君說，美財政部長貝森特曾對...

10月電價凍漲？ 台電：今年應可損平 問題是累虧怎處理

外傳今年10月電價仍會凍漲，台電董事長曾文生表示，仍要等9月電價審議委員會審議，而台電今年損益兩平的可能性很大，只是真正...

研調：AI資料中心2026年採低碳電力 2030年綠電為主

研調機構DIGITIMES今天表示，面對人工智慧（AI）資料中心龐大的電力需求，現有的能源基礎建設將無法支撐，AI資料中...

不法獲利近3億元 環管署攜手苗檢破獲當地最大棄土案

苗栗地方檢察署指揮相關司法警察機關，偕同環境部環境管理署，偵破長期傾倒營建廢棄土於苗栗縣境，嚴重破壞環境並獲取龐大不法利...

傳建商倒閉潮盼鬆綁管制？ 張建一：勿道德綁架央行

近日房市話題不斷，市場傳出中小型建商倒閉潮來臨，希望央行鬆綁管制措施，不過身兼央行理事的台經院院長張建一今天表示，市場頻...

因應美國關稅 賴總統：政府提180億元支持農漁產業

面對美國關稅政策，賴清德總統25日表示，政府提出「180億元農漁產業支持方案」，從金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。