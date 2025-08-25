拚主權AI 國科會：健康數據服務公司盼達5大目標

行政院規劃成立健康數據服務公司，緯創和廣達等公司將加入。國科會表示，藉由跨醫院醫療健康資料，在確保個資安全下，進行數據儲存和資料分析，希望達成提供客製化醫療服務和建立主權AI等5大目標。

行政院政務委員吳誠文今天在行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）開幕致詞表示，今年行政院將成立健康數據服務公司，希望帶動民間產業推動健康數據的服務應用，緯創、廣達、可成科技和義隆電子等公司都將參與，台大、成大、北榮和高醫附設醫院等醫學中心也樂意加入。

談及成立數據服務公司的法治工作，吳誠文在意見交流階段指出，主要是和衛福部資料相關的法規，以及AI基本法、數發部AI資料治理等相關法規；衛福部也已在既有法規下，啟動許多相關工作。

吳誠文說明，醫療成本越來越高，健保的財務狀況非常嚴峻，但又很難要求增加民眾看病或用藥的費用，因此政府必須建立機制，創造更高的收入，其中將透過產業發展創造收入，以支撐健保。

吳誠文解釋，健保的收入和支出不平衡，現在都是靠政府補貼，如果未來人體生物資料庫等機制可以在去除民眾對個資疑慮等前提下，藉由台灣民眾的基因資料庫發展出好技術，也可以創造產業價值，政府也可以用更多資源支持健保，提高對民眾照護的品質。

國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融在專題演講時表示，8月已啟動健康數據服務公司的相關工作，希望透過數據應用，提升民眾的健康服務，藉由跨醫院電子病歷（EHR）、醫療影響和病理報告等醫療健康資料，在確保個資安全下，進行數據儲存、資料分析，應用於早期篩檢、新藥開發、創新醫材和在宅醫療等面向。

呂佩融也提出，建立健康數據服務公司的5大目標，包含為提供民眾客製化醫療服務、發展AI應用、吸引國際廠商落地研發、接軌國際健康資料服務商和達成建立主權AI目標。

對於健康數據服務公司籌備工作，呂佩融表示，已進入法治層面的準備，包含民眾溝通，以及聘請專家諮詢，希望今年下半年可以向外界報告新的進展，9月初就會有與醫學中心和法務人員等舉辦會議溝通。

此外，呂佩融強調，全民健康保險資料管理條例明定民眾退出權，以及獨立監督機制等，已通過立法院衛環委員會審查，交付黨團協商；人體生物資料庫管理條例修正草案為完善生物資料治理規範，目前已在行政院討論中。