快訊

2日籍網紅西門町舉五星旗稱「台灣是中國的」 移民署出手了

蘋果發表會別對AirPods Max 2抱期待 內行人曝「它處在尷尬的階段」

劍指柯建銘開新系第一槍？ 段宜康：沒人可自稱無可替代

研調：AI資料中心2026年採低碳電力 2030年綠電為主

中央社／ 台北25日電
人工智慧（AI）資料中心有龐大的電力需求。示意圖／AI生成
人工智慧（AI）資料中心有龐大的電力需求。示意圖／AI生成

研調機構DIGITIMES今天表示，面對人工智慧（AI）資料中心龐大的電力需求，現有的能源基礎建設將無法支撐，AI資料中心能源策略將加速邁向分散式低碳供電模式。

DIGITIMES預估，全球資料中心用電自2026年開始採用低碳電力，2030年全球資料中心用電結構將朝向以綠電為主、搭配無碳能源支撐、多元備援的混合型態。2030年預計全球資料中心化石燃料供電占比，將從現階段的7成降至3成以下，而資料中心將有7成電力來自低碳能源，其中風能、太陽能等再生能源將占超過5成，核能將占10%至15%、地熱約3%至5%、氫能約占1%至3%。

DIGITIMES指出，目前Meta、OpenAI皆已規劃GW級別AI資料中心，最快於2026年啟用。Meta的普羅米修斯（Prometheus）、亥伯龍（Hyperion）計畫，預計兩項資料中心計畫容量目標共計為6GW，而OpenAI和甲骨文等共同推動的星門計畫（Stargate），目標資料中心容量目標4年內達10GW。

DIGITIMES說明，隨著輝達（NVIDIA）歷代GPU功耗不斷提高，2030年單顆AI晶片功耗有可能超過2kW，未來AI資料中心用電需求將從MW進入GW級別。2030年預期全球資料中心用電量將成長2至3倍，最高可達1264TWh。

不過，DIGITIMES認為，在高功率與使用永續能源的雙軸要求下，資料中心電源設計與能源基礎設施將被重新定義，電源架構如800V高壓直流（HVDC）技術、散熱技術如液冷、採用無碳能源等為關鍵議題。

DIGITIMES分析師余佩儒認為，未來AI資料中心能源架構將逐步從集中式架構，轉向分散式低碳能源，最終邁向100%無碳能源（Carbon Free Energy；CFE）目標。

余佩儒分析，所謂的分散式、多元無碳能源組合策略，主要考量資料中心所在地能源條件，朝向資料中心與電力生成資產共址（co-location）發展模式，整合太陽能、風能等間歇性再生能源，或是地熱、核能等穩定基載電力，氫燃料電池現場供電，搭配儲能系統與微電網架構，強化能源自主性與調度彈性。

延伸閱讀

13萬片光電板颱風吹壞 堆在滯洪池！網酸：支持綠電的帶回家

最便宜方案138元！ChatGPT活躍用戶暴增 OpenAI將設印度辦事處

核三延役公投前夕 黃國昌轟綠電黑金：跟民進黨算總帳

數位發展部再罰Meta 250萬元 Meta：與數發部持續改進通報流程

相關新聞

鄭麗君盼10月底前總結談判 卓榮泰指主權基金與投資美國無關

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。對於總結性會議何時完成，副院長鄭麗君說，美財政部長貝森特曾對...

10月電價凍漲？ 台電：今年應可損平 問題是累虧怎處理

外傳今年10月電價仍會凍漲，台電董事長曾文生表示，仍要等9月電價審議委員會審議，而台電今年損益兩平的可能性很大，只是真正...

研調：AI資料中心2026年採低碳電力 2030年綠電為主

研調機構DIGITIMES今天表示，面對人工智慧（AI）資料中心龐大的電力需求，現有的能源基礎建設將無法支撐，AI資料中...

不法獲利近3億元 環管署攜手苗檢破獲當地最大棄土案

苗栗地方檢察署指揮相關司法警察機關，偕同環境部環境管理署，偵破長期傾倒營建廢棄土於苗栗縣境，嚴重破壞環境並獲取龐大不法利...

傳建商倒閉潮盼鬆綁管制？ 張建一：勿道德綁架央行

近日房市話題不斷，市場傳出中小型建商倒閉潮來臨，希望央行鬆綁管制措施，不過身兼央行理事的台經院院長張建一今天表示，市場頻...

因應美國關稅 賴總統：政府提180億元支持農漁產業

面對美國關稅政策，賴清德總統25日表示，政府提出「180億元農漁產業支持方案」，從金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。