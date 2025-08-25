研調：AI資料中心2026年採低碳電力 2030年綠電為主

研調機構DIGITIMES今天表示，面對人工智慧（AI）資料中心龐大的電力需求，現有的能源基礎建設將無法支撐，AI資料中心能源策略將加速邁向分散式低碳供電模式。

DIGITIMES預估，全球資料中心用電自2026年開始採用低碳電力，2030年全球資料中心用電結構將朝向以綠電為主、搭配無碳能源支撐、多元備援的混合型態。2030年預計全球資料中心化石燃料供電占比，將從現階段的7成降至3成以下，而資料中心將有7成電力來自低碳能源，其中風能、太陽能等再生能源將占超過5成，核能將占10%至15%、地熱約3%至5%、氫能約占1%至3%。

DIGITIMES指出，目前Meta、OpenAI皆已規劃GW級別AI資料中心，最快於2026年啟用。Meta的普羅米修斯（Prometheus）、亥伯龍（Hyperion）計畫，預計兩項資料中心計畫容量目標共計為6GW，而OpenAI和甲骨文等共同推動的星門計畫（Stargate），目標資料中心容量目標4年內達10GW。

DIGITIMES說明，隨著輝達（NVIDIA）歷代GPU功耗不斷提高，2030年單顆AI晶片功耗有可能超過2kW，未來AI資料中心用電需求將從MW進入GW級別。2030年預期全球資料中心用電量將成長2至3倍，最高可達1264TWh。

不過，DIGITIMES認為，在高功率與使用永續能源的雙軸要求下，資料中心電源設計與能源基礎設施將被重新定義，電源架構如800V高壓直流（HVDC）技術、散熱技術如液冷、採用無碳能源等為關鍵議題。

DIGITIMES分析師余佩儒認為，未來AI資料中心能源架構將逐步從集中式架構，轉向分散式低碳能源，最終邁向100%無碳能源（Carbon Free Energy；CFE）目標。

余佩儒分析，所謂的分散式、多元無碳能源組合策略，主要考量資料中心所在地能源條件，朝向資料中心與電力生成資產共址（co-location）發展模式，整合太陽能、風能等間歇性再生能源，或是地熱、核能等穩定基載電力，氫燃料電池現場供電，搭配儲能系統與微電網架構，強化能源自主性與調度彈性。