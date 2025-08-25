台經院：7月製造業測驗點終止連5跌轉上揚 營建業則轉下滑

台經院25日發布7月製造業營業氣候測驗點為86.80點，較6月修正後之85.63點增加1.17點，結束先前連續五個月下滑的態勢轉為上揚。營建業7月營業氣候測驗點為93.79點，較6月之94.75點下降0.96點，結束先前短暫一個月的上揚再度轉為下跌的走勢。

對於7月製造業營業氣候測驗點轉為上揚，台經院景氣預測中心主任孫明德解讀，因關稅、匯率以及中國大陸內捲等利空淡化，廠商恢復信心。至於232條款對我半導體課關稅衝擊，孫明德表示，因美國仍需要台灣半導體，因此232風險不大。

至於7月營建業營業氣候測驗點再度下跌，台經院產經資料庫總監劉佩真分析，政府打炒房以及信用管制政策，預售市場成交量大減，未來半年大環境展望仍充滿變數，也間接抑制買氣；但房市供給量仍處於高位，因此對住宅市場的供需形成壓力。她認為，除非央行在貨幣政策或房市管制措施有所鬆綁，預期房市偏冷淡。

台經院25日發布景氣動向調查。在製造業對未來半年景氣看法上，台經院指出，化學製品業方面，AI發展持續帶動半導體用化學品需求，加上疫情升溫及傳染病增加，推升清潔用品需求，下游商用不動產也帶動塗料與防蝕材料需求。然而，大陸產能與需求仍不穩，全球關稅談判反覆，美中關稅寬限期延長至11月10日，增添不確定性，加上提前備貨效應已消退，製造業生產將受挑戰，故有近八成化學製品業者對未來半年景氣表現將維持持平。

在電子機械業方面，受美國關稅政策引發的提前拉貨效應影響，恐將抑制部分二線晶圓代工業者與半導體封測業者的訂單成長動能，且近期川普提出對進口半導體產品課徵100%或300%關稅，僅在美投資企業可獲豁免，恐將對我國尚未有赴美投資規劃的業者造成衝擊，惟後續仍需端看實施細則而定。因此，電子機械業廠商看好未來半年景氣的比例較上月調查相比小幅減少。

在製造業調查部分，根據本院對製造業廠商所做2025年7月問卷結果顯示，認為7月景氣為「好」比率為16.0%，較6月8.6%增加7.4個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為38.1%，較6月39.2%減少1.1個百分點；由整體廠商對未來半年景氣看法加以觀察，看好廠商由2025年6月的22.7%減少7.6個百分點至當月的15.1%，看壞比率則由6月的30.3%增加1.8個百分點至當月的32.1%。