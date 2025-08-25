完整石綿屋瓦並無危害 環境部持續宣導嚴查

丹娜絲颱風導致受災地區出現屋頂受損、石綿瓦碎落的災情，使得民眾對於住家既有石綿屋瓦使用安全產生疑慮。環境部強調，石綿瓦保持完整且無破損，並不會對人體健康造成立即危害。只要目視無發現裂開、碎裂或磨損風化導致如漏水情形，可待房屋有整建需求時，再一併拆除排出。屆時排出時應依循「3不2約」原則，妥善清理廢棄石綿瓦。

為了協助本次丹娜絲颱風衍伸石綿建材廢棄物清理，環境部、勞動部、內政部，針對清理、作業人員防護、房屋拆除已訂有指引依循，加速災後清理速度，也保障民眾與作業人員安全。

民眾如欲清理石綿瓦廢棄物，請依照環境部災後石綿廢棄物清理「3不2約」：1、不接觸：配戴N95口罩及手套，避免皮膚接觸。2、不敲碎：維持整片，噴水潤濕，避免粉塵。3、不洩露：用塑膠袋、飼料袋或帆布完整包覆。4、約拆除：委託專業營造廠或透過前進指揮所工班媒合。5、約收運：向區公所或當地環保局提出申請。

環境部強調，任意棄置廢石綿瓦，是破壞環境、危害民眾健康的不道德行為，也是違法行為，依廢棄物清理法第46條規定，最重可判處5年有期徒刑，得併科1,500萬元以下罰金。為遏止非法棄置廢石綿瓦的情事發生，環保單位除已派員加強巡查重點區域之外，另環境部自113年起建置「智慧圍籬系統」，結合車牌辨識與GPS監控技術，能有效鎖定非法棄置廢棄物之可疑人車並循線追查，使偷倒廢棄物者無所遁形，並繩之以法，環境部呼籲民眾勿以身試法。