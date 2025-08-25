薪資上看9萬元！中市府攜手中友百貨辦理徵才8月30日登場

快訊

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
求職民眾體驗XR實境接軌就業專區。中市勞工局提供

台中市年度指標型就業博覽會即將登場！台中市政府勞工局將於8月30日及31日上午10時30分至下午5時，在中友百貨C棟13樓舉辦2025年「富市台中 就業成功」就業博覽會，邀請大立光電、矽品精密、中友百貨、雲雀國際、輕井澤等50家知名企業聯合徵才，提供逾3,000個工作機會，邀請求職民眾把握暑期壓軸最大場的求職良機。

勞工局長林淑媛表示，市府持續推動徵才媒合與就業促進計畫，廣邀產業龍頭與在地企業參與，打造專屬台中市民的幸福就業平台，此次活動依產業別分日舉行，8月30日以科技、製造與資訊業為主，8月31日則聚焦餐飲與服務業，釋出工程師、國外業務、門市服務、廚務助理、儲備幹部等多樣化職缺，歡迎即將畢業或初入職場的青年踴躍參與。

勞工局補充，此次職缺平均薪資超過3.7萬元，顯見台中企業積極延攬人才，其中智能機應用品牌「台灣心零售」開出全場最高薪職缺IOT產品經理薪資上看9萬元，知名鍋物品牌「築間餐飲」提供薪資上看5.8萬元的區主管。

國內線性馬達第一大製造商「大銀微系統」開出薪資5.6萬元的國外業務人員職缺，此外，多家企業也釋出月薪5萬元以上職缺，充分展現台中市產業對人才的高度需求與企圖。

台中市就業服務處補充，活動現場設有青年、樂齡、女力等多元就業專區，提供履歷健診、職涯諮詢及職業適性診斷等就業服務，同時導入「XR實境接軌就業專區」，透過沉浸式虛擬實境體驗，讓求職者實地感受企業職場，提升面試準備精準度。

就業服務處特別提醒青年朋友把握暑期最後一波求職熱潮，凡至青年就業專區諮詢者，皆可獲得限量「求職大禮包」，更多活動詳情請至台中市就業服務處官方網站(https://gov.tw/XJo)查詢，或電洽台中就業服務站。

徵才活動現場，民眾參加踴躍。中市勞工局提供
徵才活動現場，民眾參加踴躍。中市勞工局提供

