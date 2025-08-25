傳建商倒閉潮盼鬆綁管制？ 張建一：勿道德綁架央行

近日房市話題不斷，市場傳出中小型建商倒閉潮來臨，希望央行鬆綁管制措施，不過身兼央行理事的台經院院長張建一今天表示，市場頻頻放話房市快垮了，但房市沒有崩，目前貨幣政策沒有升息必要，也沒有降息空間，請外界「不要道德綁架央行」。

台經院今天舉行景氣動向記者會，張建一表示，今年因為人工智慧（AI）需求強勁，出口太旺，拉動全年經濟成長率上修至長4.45%，在此同時，消費者物價上漲率（CPI）正在往下走；經濟成長強勁，沒有降息空間，物價往下，也沒有升息必要，他認為「貨幣政策維持到年底不會動」。

儘管近期房市話題不斷，陸續傳出中小型建商倒閉，張建一直言，很多是建商自己放出來的消息，內政部近日也澄清，從數據看來，並無媒體報導所稱，有解約潮或房仲歇業潮情形。

張建一指出，房市交易量明顯收斂，價格方面，中古屋有降，預售屋沒什麼降，但「房市沒有崩」。

張建一當場喊話「不要道德綁架央行」，台灣央行接連推出7次選擇性信用管制，房市好不容易降溫，如果因為房市不好就要央行降息，過去7次信用管制就白做了。

張建一接著指出，台灣今年經濟成長率達4.45%，相當亮眼，細看產業表現，確實呈現兩極化，但協助製造業有很多方法，不一定要靠降息，政府已經端出出口供應鏈支持方案，交通部也規劃推出振興國旅措施，這些都有幫助。

另外，美國聯準會主席鮑爾暗示降息，金融市場群起狂歡，台經院景氣預測中心主任孫明德特別提醒，市場聽到降息很開心，但可能降息的原因是美國經濟可能不好，這點必須留意。

台經院所長吳孟道進一步指出，市場對鮑爾演說解讀很鴿派，他則認為，聯準會會降息，但速度不會太快。

吳孟道說明，鮑爾這次對勞動市場的措辭跟之前不同，供給端、需求端都在減少，顯現勞動市場出現警訊，可能進一步影響消費市場狀況，背後隱含的是經濟衰退可能性 。

吳孟道表示，市場因勞動數據疲弱，推測聯準會可能加快降息速度，但他認為，關稅效果可能慢慢反映至物價，聯準會審慎關注，雖然9月會降息，但態度應偏向「限制性寬鬆」，降息速度不會太快，會視經濟數據做貨幣政策調整的決定。