因應美國關稅 賴總統：政府提180億元支持農漁產業

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

面對美國關稅政策，賴清德總統25日表示，政府提出「180億元農漁產業支持方案」，從金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等三大面向、六大措施，強化台灣農業體質與韌性，讓農民更幸福、消費者更安心、讓農業更永續發展。

賴清德總統今上午接見「第49屆全國十大傑出農業專家」，訪賓一行由國際同濟會台灣總會總會長甄啓剛率領，農業部次長杜文珍陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統表示，「全國十大傑出農業專家」選拔已邁入第49屆，恭喜所有得獎者從405位候選人中脫穎而出，以及對台灣農業長期的付出與貢獻。本屆10位得獎人雖來自農業不同領域，卻都有專業、創新與堅持的共同特質。

賴總統表示，當前台灣農業面臨許多挑戰，包括極端氣候肆虐、全球經貿秩序重組以及農民高齡化導致勞動力短缺等問題，在在都需要政府與民間攜手合作，才能一一克服。

面對美國新的關稅政策，賴總統說，政府已經提出「180億元農漁產業支持方案」，從金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等三大面向、六大措施，提供從生產到外銷等各種不同層面協助。

賴總統指出，不只要協助農漁經營者短期資金穩定，更要著眼於長期發展趨勢，積極發展智慧農業，從根本來強化台灣農業體質與韌性，讓農民更幸福、讓消費者更安心、讓農業更永續發展。

賴總統強調，政府需要更多專家學者的投入，而在座各位就是未來農業領航者。對於各位得獎者甫完成與日本東京農業大學研討交流返國，不僅為台灣農業拓展國際視野，也期許未來和政府一起攜手，助農民一臂之力，讓農產品立足台灣、布局全球、行銷全世界。

鄭麗君盼10月底前總結談判 卓榮泰指主權基金與投資美國無關

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。對於總結性會議何時完成，副院長鄭麗君說，美財政部長貝森特曾對...

10月電價凍漲？ 台電：今年應可損平 問題是累虧怎處理

外傳今年10月電價仍會凍漲，台電董事長曾文生表示，仍要等9月電價審議委員會審議，而台電今年損益兩平的可能性很大，只是真正...

傳建商倒閉潮盼鬆綁管制？ 張建一：勿道德綁架央行

近日房市話題不斷，市場傳出中小型建商倒閉潮來臨，希望央行鬆綁管制措施，不過身兼央行理事的台經院院長張建一今天表示，市場頻...

民代呼籲電網地下化強化韌性 台電：地下化不是萬靈丹

颱風來襲常造成電力受損，行政院長卓榮泰日前表示，將啟動全國電纜地下化先期評估，但過往的電網韌性強化5000億元，並未包括...

拉貨效應…台經院7月製造業測驗終止連五跌 服務業營建業轉下滑

台經院今天發布7月景氣動向調查，7月製造業營業氣候測驗點終止先前連續五個月下跌轉為上揚，而服務業與營建業測驗點則是短暫一...

我方投資美投報率須高於貸款利息？ 卓榮泰：還不到時候

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。立委傅崐萁質詢時建議，假設美方希望台灣投資，那美方附帶的條件...

