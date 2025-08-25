因應美國關稅 賴總統：政府提180億元支持農漁產業

面對美國關稅政策，賴清德總統25日表示，政府提出「180億元農漁產業支持方案」，從金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等三大面向、六大措施，強化台灣農業體質與韌性，讓農民更幸福、消費者更安心、讓農業更永續發展。

賴清德總統今上午接見「第49屆全國十大傑出農業專家」，訪賓一行由國際同濟會台灣總會總會長甄啓剛率領，農業部次長杜文珍陪同，前來總統府晉見賴總統，總統府秘書長潘孟安也在座。

賴總統表示，「全國十大傑出農業專家」選拔已邁入第49屆，恭喜所有得獎者從405位候選人中脫穎而出，以及對台灣農業長期的付出與貢獻。本屆10位得獎人雖來自農業不同領域，卻都有專業、創新與堅持的共同特質。

賴總統表示，當前台灣農業面臨許多挑戰，包括極端氣候肆虐、全球經貿秩序重組以及農民高齡化導致勞動力短缺等問題，在在都需要政府與民間攜手合作，才能一一克服。

面對美國新的關稅政策，賴總統說，政府已經提出「180億元農漁產業支持方案」，從金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場等三大面向、六大措施，提供從生產到外銷等各種不同層面協助。

賴總統指出，不只要協助農漁經營者短期資金穩定，更要著眼於長期發展趨勢，積極發展智慧農業，從根本來強化台灣農業體質與韌性，讓農民更幸福、讓消費者更安心、讓農業更永續發展。

賴總統強調，政府需要更多專家學者的投入，而在座各位就是未來農業領航者。對於各位得獎者甫完成與日本東京農業大學研討交流返國，不僅為台灣農業拓展國際視野，也期許未來和政府一起攜手，助農民一臂之力，讓農產品立足台灣、布局全球、行銷全世界。