7月製造業測驗點終止連5跌 台經院：232調查風險有限

中央社／ 台北25日電

台經院今天發布7月製造業營業氣候測驗點，終止連5跌，轉為上揚。台經院景氣預測中心主任孫明德說明，主要是關稅、匯率以及中國內捲等利空淡化，廠商恢復信心所致，而外界關注的232半導體關稅，由於美國仍需要台灣半導體能量，「232風險不大」。

台經院今天發布3大產業營業氣候測驗點，7月製造業營業氣候測驗點為86.80點，月增1.17點，結束先前連續5個月下滑，轉為上揚。

孫明德說明，今年上半年，製造業廠商深受美國關稅政策、匯率波動以及中國產能過剩的壓力所苦，如今關稅陸續明朗，不確定性淡化，匯率回穩，中國內捲解除，都有助於提振廠商信心。

外界關注美國232調查尚未出爐，先前川普揚言半導體關稅100%，後面又說，後期稅率提高，「可能從原先的100%一口氣拉高至300%」，是否衝擊台灣高科技產業。

孫明德解釋，今年美國幾家科技公司已經投資3500億美元，未來3年更將投資共計3兆美元於AI基礎建設，若課徵半導體關稅100%，經濟學人估算美國企業成本將高出1兆美元。

孫明德進一步指出，Google、亞馬遜或許能支撐，但中小企業將全軍覆沒；AI資料中心是美國服務輸出的關鍵，如果美國真的課徵半導體關稅100%，勢必重傷AI以及自身基礎建設，連帶影響服務輸出，也因此，他認為232半導體關稅對台灣風險不大，因為美國要用台灣硬體做他們的軟體生意。

台經院院長張建一則提醒，現在AI是「實打實的投資」，但未來仍須留意泡沫風險。

孫明德補充，1980年出現個人電腦，真正普及是1990年代；1990年代就有網路，真正普及是2000年後；2000年代有智慧手機，真正普及是2010年後。每次的科技創新到商業化普及，存在時間落差，AI還在初期投資、燒錢階段，沒有真正產生效益，「現在靠願力，而非生產力」，過陣子後，要小心泡沫化風險。

孫明德並指出，今年美國、台灣經濟成長都靠AI，雖然撐起亮眼經濟表現，這也導致台美貿易摩擦持續，後續必須留意川普的組合拳，不只關稅，還有匯率等招式，而且這不單只是一場戰爭，更是場持久戰。

服務業方面，7月服務業營業氣候測驗點為87.80點，略減0.33點，因跌幅有限，研判服務業對景氣看法持平。

另外，7月營建業營業氣候測驗點為93.79點，下降0.96點，結束先前短暫一個月的上揚，再度下跌。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，政府打炒房以及信用管制政策，預售市場成交量大減，但房市供給量仍處於高位，這對住宅市場的供需形成壓力，而且未來半年大環境展望仍充滿變數，也間接抑制買氣。

劉佩真認為，除非央行在貨幣政策或房市管制措施有所鬆綁，否則房市應該延續偏冷的氛圍。

