快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

鄭麗君盼10月底前總結談判 卓榮泰指主權基金與投資美國無關

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰25日到立法院進行「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，央行總裁楊金龍（左起）、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君列席備詢。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰25日到立法院進行「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，央行總裁楊金龍（左起）、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君列席備詢。記者邱德祥／攝影

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。對於總結性會議何時完成，副院長鄭麗君說，美財政部長貝森特曾對外表達，希望10月底前可以完成，但我方盼在此之前、越快越好。卓榮泰提及，主權基金跟投資美國與否無關，絕非一朝一夕、一年兩年的事情。

卓榮泰今赴立法院提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，談判代表團之一的鄭麗君也出席備詢。

立委王定宇質詢時提問，針對美國整車免稅來台，也就是開放市場，談判當中是否觸及該項？

鄭麗君表示，美方的確會期待市場開放，我方也會基於產業利益、國民健康、糧食安全等議題來討論。美車的部分，除了關稅也有非關稅貿易障礙，因為美規車要進來，也會涉及相關安全空車檢查，相關標準、雙方制度對接，都在談判範圍之中。

鄭麗君表示，等所有談判底定，所有細節一定會跟國會及社會做完整說明。目前都在技術性磋商過程，大致上這些範疇都有進行研商，但還沒進行總結性會議。

鄭麗君提到，從8月1日之後，已經過三次視訊，接下來談判目標，第一降低對等關稅，第二爭取不疊加，第三涉及232條款。三者達成共識後，總結性會議將議定最終稅率。

被問及，預計總結會議是否落在9月份？鄭麗君回應，當然希望越快越好；談判團隊積極推進談判，但談判取決於雙方，他們會全力努力，希望越快越好，希望爭取稅率再降。

鄭麗君指出，談判時程取決於雙方，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）曾對外表達，希望尚未完成談判的國家，在10月底前可以完成，但我方當然希望能夠在此之前、越快越好。

立委黃珊珊質詢時提及，賴清德總統於520提出要成立主權基金，是否為投資美國的方法之一？卓榮泰表示，主權基金跟投資美國與否無關，主權基金會考慮到我國的財政能力，有能力往這個方向去想，正在非常慎重地逐步進行，絕非一朝一夕、一年兩年的事情。

關稅 鄭麗君

延伸閱讀

傅崐萁疾呼產業希望變絕望 鄭麗君：會用結果來證明努力

首次立院備詢談關稅談判進度 鄭麗君：返台後與美三度視訊會議

內閣人事 卓榮泰：做全面性調整因應國人期待

卓榮泰：與232條款一併協商 拚降對等關稅且不疊加

相關新聞

鄭麗君盼10月底前總結談判 卓榮泰指主權基金與投資美國無關

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。對於總結性會議何時完成，副院長鄭麗君說，美財政部長貝森特曾對...

10月電價凍漲？ 台電：今年應可損平 問題是累虧怎處理

外傳今年10月電價仍會凍漲，台電董事長曾文生表示，仍要等9月電價審議委員會審議，而台電今年損益兩平的可能性很大，只是真正...

傳建商倒閉潮盼鬆綁管制？ 張建一：勿道德綁架央行

近日房市話題不斷，市場傳出中小型建商倒閉潮來臨，希望央行鬆綁管制措施，不過身兼央行理事的台經院院長張建一今天表示，市場頻...

民代呼籲電網地下化強化韌性 台電：地下化不是萬靈丹

颱風來襲常造成電力受損，行政院長卓榮泰日前表示，將啟動全國電纜地下化先期評估，但過往的電網韌性強化5000億元，並未包括...

拉貨效應…台經院7月製造業測驗終止連五跌 服務業營建業轉下滑

台經院今天發布7月景氣動向調查，7月製造業營業氣候測驗點終止先前連續五個月下跌轉為上揚，而服務業與營建業測驗點則是短暫一...

我方投資美投報率須高於貸款利息？ 卓榮泰：還不到時候

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。立委傅崐萁質詢時建議，假設美方希望台灣投資，那美方附帶的條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。