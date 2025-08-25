鄭麗君盼10月底前總結談判 卓榮泰指主權基金與投資美國無關

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。對於總結性會議何時完成，副院長鄭麗君說，美財政部長貝森特曾對外表達，希望10月底前可以完成，但我方盼在此之前、越快越好。卓榮泰提及，主權基金跟投資美國與否無關，絕非一朝一夕、一年兩年的事情。

卓榮泰今赴立法院提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，談判代表團之一的鄭麗君也出席備詢。

立委王定宇質詢時提問，針對美國整車免稅來台，也就是開放市場，談判當中是否觸及該項？

鄭麗君表示，美方的確會期待市場開放，我方也會基於產業利益、國民健康、糧食安全等議題來討論。美車的部分，除了關稅也有非關稅貿易障礙，因為美規車要進來，也會涉及相關安全空車檢查，相關標準、雙方制度對接，都在談判範圍之中。

鄭麗君表示，等所有談判底定，所有細節一定會跟國會及社會做完整說明。目前都在技術性磋商過程，大致上這些範疇都有進行研商，但還沒進行總結性會議。

鄭麗君提到，從8月1日之後，已經過三次視訊，接下來談判目標，第一降低對等關稅，第二爭取不疊加，第三涉及232條款。三者達成共識後，總結性會議將議定最終稅率。

被問及，預計總結會議是否落在9月份？鄭麗君回應，當然希望越快越好；談判團隊積極推進談判，但談判取決於雙方，他們會全力努力，希望越快越好，希望爭取稅率再降。

鄭麗君指出，談判時程取決於雙方，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）曾對外表達，希望尚未完成談判的國家，在10月底前可以完成，但我方當然希望能夠在此之前、越快越好。

立委黃珊珊質詢時提及，賴清德總統於520提出要成立主權基金，是否為投資美國的方法之一？卓榮泰表示，主權基金跟投資美國與否無關，主權基金會考慮到我國的財政能力，有能力往這個方向去想，正在非常慎重地逐步進行，絕非一朝一夕、一年兩年的事情。