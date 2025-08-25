10月電價凍漲？ 台電：今年應可損平 問題是累虧怎處理

外傳今年10月電價仍會凍漲，台電董事長曾文生表示，仍要等9月電價審議委員會審議，而台電今年損益兩平的可能性很大，只是真正的問題還是要看政府部門如何處理超過4000億元的累虧。

曾文生表示，台電今年5~7月都轉虧為盈，其中還是燃料價格影響最大，國際燃料價格維持一定水準，但影響進口價格最大的是匯率，中油上半年仍有獲利，今年並沒有中油幫台電承擔氣價的問題。

曾文生表示，台電今年損益兩平的可能性很大，但台電真正問題不在於損平，而是超過4000億的累虧與政府部門的決策有很大的相關，有些接受政府補貼，如果要從電價反映，也是大家選擇，台電沒有參與其中決策。