10月電價凍漲？ 台電：今年應可損平 問題是累虧怎處理
外傳今年10月電價仍會凍漲，台電董事長曾文生表示，仍要等9月電價審議委員會審議，而台電今年損益兩平的可能性很大，只是真正的問題還是要看政府部門如何處理超過4000億元的累虧。
曾文生表示，台電今年5~7月都轉虧為盈，其中還是燃料價格影響最大，國際燃料價格維持一定水準，但影響進口價格最大的是匯率，中油上半年仍有獲利，今年並沒有中油幫台電承擔氣價的問題。
曾文生表示，台電今年損益兩平的可能性很大，但台電真正問題不在於損平，而是超過4000億的累虧與政府部門的決策有很大的相關，有些接受政府補貼，如果要從電價反映，也是大家選擇，台電沒有參與其中決策。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言