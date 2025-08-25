民代呼籲電網地下化強化韌性 台電：地下化不是萬靈丹

颱風來襲常造成電力受損，行政院長卓榮泰日前表示，將啟動全國電纜地下化先期評估，但過往的電網韌性強化5000億元，並未包括電網地下化工程，台電董事長曾文生表示，在兩大特別條例提出302億預算進一步強化電網韌性。

他說，全面地下化並沒有那麼容易做，最主要的工作是評估，先從容易因為天災致災的地方評估，但特別預算執行時間很短，要在2年內做完，要跨部會合作，路證申請，發包、施工等，都是很大的挑戰，因此以省公路為主。

過往颱風大都從花東登陸，但去年起不少颱風從西部登陸，全國民意代表也都希望電纜地下化，曾文生表示，台電地下化比例為47.6%，高於日本6%、韓國21.3%，後續將配合政府政策以「線路防災韌性需求」及「技術性需要」為優先考量，持續滾動檢討辦理。

此次行政院提出丹娜絲颱風重建特別條例，在遷改供電線路方面，依據受災地區，辦理以台17、19、9及台11線等海岸線省道為主，及其他迎風面易受風災造成桿線倒斷區域之遷改供電線路以強化防災韌性，經費80億元，在輸配電架空線路防災韌性維護措施：辦理架空線路防災韌性維護措施，經費22億元。

而在國安韌性特別條例中，針對科學園區及產業園區等重點產業聚落，以雙迴線備援之方式以提升園區整體供電韌性，經費131億元，而辦理遷改線路強化防災韌性，經費61億元，辦理架空線路防災韌性維護措施，經費8億元。

台電副總陳銘樹表示，台灣有超過319萬根電線桿，近10年來斷過9000根，也有針對性的從幹道、較脆弱的地方開始逐年地下化，而地下化可讓供電容量提高、災害停電降低、外物碰觸減少與防災韌性提升等優點。

但陳銘樹也說，地下化的建置成本高出約8~12倍，這要全民負擔，而設備設置地點也需要地方政府及民眾支持，孔蓋降埋延誤搶修、故障點尋覓耗時，地下電纜電容效應導致電壓升高，影響供電品質，這些都要額外花很多金錢來改善，地下化並不是萬靈丹，台灣的電價要去支撐地下化是不足的。