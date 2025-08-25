拉貨效應…台經院7月製造業測驗終止連五跌 服務業營建業轉下滑

台經院今天發布7月景氣動向調查，7月製造業營業氣候測驗點終止先前連續五個月下跌轉為上揚，而服務業與營建業測驗點則是短暫一個月回升後，7月再度轉為下跌。

台經院扎日出，儘管全球第二季經濟成長表現與貿易數據仍展現韌性，但美國政府頻繁調整關稅已造成明顯扭曲，亞洲多國因客戶端提前備貨推升產出，需求提前透支意味著後續回調壓力加大，也提高未來經濟下行風險。

至於國內產業表現持續分歧。台經院指出，AI應用帶動需求，加上美國暫緩對等關稅期限將至，客戶積極備貨，使7月電子接單與資通產品出口成長，帶動電子機械業者看好當月景氣的比例增加，但因美國考慮對半導體加徵關稅，業者降低對未來半年景氣的樂觀看法。至於非半導體相關的傳統貨品需求疲弱，傳統製造業者對當月與未來景氣看法仍趨於保守與轉差。

根據台經院對製造業廠商所做7月問卷結果顯示，認為當月景氣為「好」比率為16.0%，較6月8.6%增加7.4個百分點，認為當月景氣為「壞」的比率則為38.1%，較6月39.2%減少1.1個百分點；整體廠商對未來半年景氣看法，看好廠商由2025年6月的22.7%減少7.6個百分點至當月的15.1%，看壞比率則由6月的30.3%增加1.8個百分點至當月的32.1%。

將製造業對當月及未來半年景氣看法比率調查結果，經過模型試算後，2025年7月製造業營業氣候測驗點為86.80點，較6月修正後之85.63點增加1.17點，結束先前連續五個月下滑態勢轉為上揚。

服務業方面，台股回溫帶動投資信心提升，證券業普遍看好7月景氣，然銀行業因房市低迷，加上提存與換匯收入下滑，獲利受到壓縮，保險業則因避險成本攀升影響本業，兩者對當月景氣看法偏向保守且趨於悲觀。7月服務業營業氣候測驗點87.80點，較6月減少0.33點，因跌幅有限，研判服務業對景氣看法與上月相比維持不變。

營建業方面，其中營造業因災後重建分散人力，加上南部工區受颱風及西南氣流影響，工程進度受阻，7月景氣轉為衰退。展望未來，雖有公共工程支撐，但住宅市場低迷將限制成長動能。至於不動產，7月六都交屋潮帶動交易量月增，惟年減幅仍大，房市景氣依舊低迷，未來半年在供給維持高檔下，住宅市場供需壓力恐進一步加劇。

7月營業氣候測驗點為93.79點，較6月下降0.96點，結束先前短暫一個月的上揚，再度轉為下跌。