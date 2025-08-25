快訊

蕭美琴「反射照」露餡 蔡英文官邸合照修圖被抓包

MLB／遭教士球迷嗆整場「你好爛」 大谷翔平開轟主動跑去擊掌

腳臭穿防臭襪有效嗎？ 醫曝「5穿法」反害更臭

我方投資美投報率須高於貸款利息？ 卓榮泰：還不到時候

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導
行政院長卓榮泰25日到立法院進行「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，國發會副主委高仙桂（左起）、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、經濟部次長何晉滄列席備詢。記者邱德祥／攝影
行政院長卓榮泰25日到立法院進行「臺美關稅談判之進程、方針、原則及臺灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢，國發會副主委高仙桂（左起）、行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君、經濟部次長何晉滄列席備詢。記者邱德祥／攝影

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。立委傅崐萁質詢時建議，假設美方希望台灣投資，那美方附帶的條件，必須提供華爾街的融資；我方購買美方的CP值，但投報率必須高於美方給我方的貸款利息。卓榮泰指出，目前談判進度還不到那個時候。

卓榮泰今赴立法院提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢。

傅崐萁質詢時舉例，假設美方希望台灣投資1,000億美金，那麼他希望美國附帶的條件，必須提供華爾街的融資。例如，建構阿拉斯加輸油管線440億美金，如果我方必須要投資，或是要預購未來600萬噸，請美國提供融資900億或800億美金。

傅崐萁建議，同時，美方要求我方投資的公司跟項目，請他們用公司債的方式發CP，要有保證投報率。我方購買美方的CP，一切建設由美方自行操作，但投報率必須高於美方給我方的貸款利息，才能確保台灣經濟不被損耗。

卓榮泰詢答時回應，阿拉斯加天然氣的投資案，不是美國單獨或美國跟台灣兩國的事，是一個國際性議題，現在有很多國家都有興趣。他認為，應該會有一套標準是各國可以通用的方式，站在國家的立場，傅所提的，團隊也曾設想類似的許多方案，但就談判進度還不到那個時候。

傅崐萁強調，既然美方這是一所多國成立的公司，更應該用國際的力量，讓這家公司能盡快在美國上市、在美國IPO大型公司在。有保障的投報，必須高於華爾街所提供的銀行利息，才能讓我國經濟立於不敗之地，請卓慎思。

另外，傅崐萁也提到，台灣AI產業發展，需要足夠的穩定供電，電力就是國力、戰力，建議這次對美談判，可以把最先進、最安全、全世界都期待的小型核電，列入投資或政府必須購買的項目。

卓榮泰表示，新的核能技術，都是未來可以開放討論、接受學習的目標，如果真的可以解決電力以及安全的問題，沒有核廢料的問題，並且有社會高度共識，可以成為未來台灣能源政策一種新的思考。

關稅

延伸閱讀

內閣改組有望留任？彭啓明：上頭還有交辦自己很多工作

內閣人事 卓榮泰：做全面性調整因應國人期待

邱泰源拒辭？卓榮泰：正式人事調整昨才開始！本周會完成

影／守住南投再贏一次謝票 游顥批卓內閣淪為罷團幹部

相關新聞

鄭麗君盼10月底前總結談判 卓榮泰指主權基金與投資美國無關

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。對於總結性會議何時完成，副院長鄭麗君說，美財政部長貝森特曾對...

10月電價凍漲？ 台電：今年應可損平 問題是累虧怎處理

外傳今年10月電價仍會凍漲，台電董事長曾文生表示，仍要等9月電價審議委員會審議，而台電今年損益兩平的可能性很大，只是真正...

傳建商倒閉潮盼鬆綁管制？ 張建一：勿道德綁架央行

近日房市話題不斷，市場傳出中小型建商倒閉潮來臨，希望央行鬆綁管制措施，不過身兼央行理事的台經院院長張建一今天表示，市場頻...

民代呼籲電網地下化強化韌性 台電：地下化不是萬靈丹

颱風來襲常造成電力受損，行政院長卓榮泰日前表示，將啟動全國電纜地下化先期評估，但過往的電網韌性強化5000億元，並未包括...

拉貨效應…台經院7月製造業測驗終止連五跌 服務業營建業轉下滑

台經院今天發布7月景氣動向調查，7月製造業營業氣候測驗點終止先前連續五個月下跌轉為上揚，而服務業與營建業測驗點則是短暫一...

我方投資美投報率須高於貸款利息？ 卓榮泰：還不到時候

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。立委傅崐萁質詢時建議，假設美方希望台灣投資，那美方附帶的條件...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。