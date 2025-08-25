我方投資美投報率須高於貸款利息？ 卓榮泰：還不到時候

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。立委傅崐萁質詢時建議，假設美方希望台灣投資，那美方附帶的條件，必須提供華爾街的融資；我方購買美方的CP值，但投報率必須高於美方給我方的貸款利息。卓榮泰指出，目前談判進度還不到那個時候。

卓榮泰今赴立法院提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢。

傅崐萁質詢時舉例，假設美方希望台灣投資1,000億美金，那麼他希望美國附帶的條件，必須提供華爾街的融資。例如，建構阿拉斯加輸油管線440億美金，如果我方必須要投資，或是要預購未來600萬噸，請美國提供融資900億或800億美金。

傅崐萁建議，同時，美方要求我方投資的公司跟項目，請他們用公司債的方式發CP，要有保證投報率。我方購買美方的CP，一切建設由美方自行操作，但投報率必須高於美方給我方的貸款利息，才能確保台灣經濟不被損耗。

卓榮泰詢答時回應，阿拉斯加天然氣的投資案，不是美國單獨或美國跟台灣兩國的事，是一個國際性議題，現在有很多國家都有興趣。他認為，應該會有一套標準是各國可以通用的方式，站在國家的立場，傅所提的，團隊也曾設想類似的許多方案，但就談判進度還不到那個時候。

傅崐萁強調，既然美方這是一所多國成立的公司，更應該用國際的力量，讓這家公司能盡快在美國上市、在美國IPO大型公司在。有保障的投報，必須高於華爾街所提供的銀行利息，才能讓我國經濟立於不敗之地，請卓慎思。

另外，傅崐萁也提到，台灣AI產業發展，需要足夠的穩定供電，電力就是國力、戰力，建議這次對美談判，可以把最先進、最安全、全世界都期待的小型核電，列入投資或政府必須購買的項目。

卓榮泰表示，新的核能技術，都是未來可以開放討論、接受學習的目標，如果真的可以解決電力以及安全的問題，沒有核廢料的問題，並且有社會高度共識，可以成為未來台灣能源政策一種新的思考。