BTC 會議現場 政委吳誠文宣布將成立健康數據服務公司 已獲廣達支持

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導

行政院「生技產業策略諮議委員會（BTC）」25日登場，BTC會議召集人、政務委員吳誠文在致詞時宣布，政府將延續去年BTC會議的建言，今年成立健康數據服務公司，這個構想已獲得高科技業及醫學中心支持，包括廣達、緯創、可成、台電達及義隆電，以及台大醫院、成大醫院、台北榮總及高醫大都已支持。

吳誠文表示，根據去年BTC會議的建議，台灣除了製造之外，要發展應用必須結合AI，推動健康數據的平台，因此行政院今年將推動成立健康數據服務公司，他也呼籲民間產業也能多成立這樣的健康數據服務公司，推動健康數據的應用服務，讓政府引導產業照顧所有國民的健康。

國科會科技辦公室副執行秘書呂佩融演講時補充說明，在吳誠文大力推動下，已在8月拍板將成立健康數據服務公司，隨著跨醫院醫療健康資訊（EHR、EMR）、醫學影像、病理報告等資料逐步整合，將推動一個以醫療健康數據服務為核心的產業生態系，在確保個人資訊安全 的前提下，建立完整的數據儲存與分析平台。

呂佩融說明，成立健康數據公司後，未來的產業應用方向，這些數據服務將支持幾個重點領域，一是早期篩檢，提升疾病預防與早期診斷的精準度；二是新藥開發，加速藥物臨床試驗與研發效率；三是創新醫療，推動新型醫材與治療模式；四是再生醫療，支持細胞治療與再生技術的突破；五是特色化醫療照護，要讓民眾能獲得更個人化的醫療服務。

此外， 健康數據公司也要透過豐富的醫療數據與AI服務應用，吸引國際廠商來台落地合作，同時要接軌國際健康資料服務標準，最終達成 建立自主AI醫療體系 的目標。

根據去年BTC會議結論，專家建議政府在兼顧數據的整合和隱私上，朝向透過去連結化數據加速產業應用，建議相關部會參照國際標準，建立非遺傳基因資料去識別化標準及法規規範，並強烈建議儘速結合民間力量及各大公私立醫學中心，成立健康數據服務公司。

AI 生技產業 醫學中心

