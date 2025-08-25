吳誠文：成立健康數據服務公司 緯創廣達等將加入

行政院政務委員吳誠文今天表示，今年行政院將成立健康數據服務公司，希望帶動民間產業推動健康數據的服務應用，緯創、廣達、可成科技和義隆電子等公司都將參與，台大、成大、北榮和高醫附設醫院等醫學中心也樂意加入。

行政院生技產業策略諮議委員會議（BTC）今天開幕，行政院秘書長龔明鑫和行政院政務委員吳誠文等人出席。

龔明鑫致詞表示，BTC從2005年開始舉辦，至今已經走過20個年頭。2007年生技新藥產業發展條例奠定最重要的基礎，2021年生技新藥發展條例升級為生醫產業發展條例，擴大租稅獎勵範圍，涵蓋醫材和再生醫療等領域。

龔明鑫指出，2024年生技醫藥產業營業額達新台幣7700億元，上市的新藥和醫材約95項，還有500多個審定項目，這是200多家廠商的成果。

資本市場方面，龔明鑫說明，台灣247家生技相關企業市值達1.8兆元，但1.8兆元和7700億元中間還有一個很大的差距，顯示台灣的資本市場對生技產業寄與厚望，願意給比較高的估值，不過生技產業也需要提高營收、產值，縮短與市值的差距。

龔明鑫談及，總統賴清德提出健康台灣的願景，隨著AI時代來臨，對醫療器材和生技新藥都有很大的幫助，國科會明年將開始推動AI新十大建設，可以思考如何與生技新藥、健康產業結合推動。因疫情和地緣政治因素，生技產業的研發生產出現分散、區域化現象，台灣位於東亞核心地帶，結合AI等優勢，適合發展CRO、CDMO等產業。

吳誠文也在開幕致詞時宣布，行政院今年將成立健康數據服務公司，希望帶動民間產業推動健康數據的服務應用，由政府引導產業來照顧國民健康，透過數據應用服務平台，提供醫療院所和照護機構等創新應用系統，也會連結到智慧機器人產業，從軟體、軟硬體的整合到機械化設備，這些都是台灣既有的產業優勢。

吳誠文強調，健康數據服務公司也得到科技產業大力支持，包含緯創資通、廣達、可成科技和義隆電子等公司都將參與，台大、成大、北榮和高醫附設醫院等國內醫學中心也表示樂意加入，還有許多企業、學術和醫學等領導人也都非常支持。