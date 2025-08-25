卓榮泰：與232條款一併協商 拚降對等關稅且不疊加

有關台美對等關稅談判，行政院長卓榮泰25日赴立院報告並備詢。他在書面報告指出，台灣目標是爭取更好的對等關稅稅率，並一併協商232條款，且努力爭取不以疊加既有稅率方式計算；一旦達成協議，會將完整協議文本送交國會審議。

卓榮泰今赴立法院提出「台美關稅談判之進程、方針、原則及台灣產業可能遭受之衝擊影響評估」專案報告並備詢。

美方針對各國提出對等關稅的原因，卓榮泰說明，依據「美國優先貿易政策」文件，美國長年與世界許多國家有高額貿易逆差，2024 年貨品貿易逆差總計達到1.18 兆美元，美方盼解決嚴重貨品貿易逆差，並實現公平互惠貿易關係。

至於對等稅率計算方式，卓榮泰指出，美方在4月2日與7月31日公告計算方式，都是「輸美產品既有稅率」加上「對等關稅」，「輸美既有稅率」是指美國對全球的最惠國稅率（MFN），目前僅歐盟因已與美方達成協議，而有不同計算方式。

卓榮泰表示，美國對全球新稅率已於8月7日上路，台灣稅率已調降為既有稅率加20%的暫時性稅率。台美談判持續進行中，我方後續談判目標是爭取更好、更合理的對等關稅稅率，並與232條款一併協商，同時努力爭取不以疊加既有稅率方式計算。

卓榮泰提及，依據2024年統計資料，美國從台灣進口值，分別為工業1,128.6億美元、農業8.9億美元。我國所有輸美產品既有稅率平均為3.3%。

有關工業產品，卓榮泰指出，平均既有稅率3.1%，多數稅率在5%以下，其中有82.5%貿易值為零關稅；12.1%貿易值為0%-5%稅率，二者相加已涵蓋美國自台進口工業產品總額之94.6%。

針對半導體及相關產品，卓榮泰說，白宮的總統備忘錄與海關指引，提出20項半導體項目排除對等關稅，包括積體電路、半導體製造設備及零件、半導體衍生產品如電腦、手機、顯示器、網通產品等。

前述20項與美國商務部對半導體232國安課稅徵求意見之調查產品範圍相同，我國也在5月7日向美國商務部提交公開意見書，並於商務部網站公告。

卓榮泰表示，美方推動對等關稅談判係為改善貿易逆差、實現再工業化，並依此對我提出要求及期待；我談判團隊秉持國家及產業利益、維護國民健康、糧食安全為核心原則，針對台美關切的經貿及合作議題協商溝通。

卓榮泰提及，我方也期盼經由談判優化經貿體制，如貿易便捷化方面，尋求擴大電子化通關作業；落實良好法制作業方面，重申雙方於2024 年底生效之台美貿易協定的共識。

他指出，台美是供應鏈緊密合作夥伴，對於增進供應鏈韌性有高度共識，特別是違規轉運部分，台美雙方致力共同打擊洗產地，也討論高科技貨品出口管制、投資安全之精進做法。

卓榮泰表示，有關商業機會，台美針對採購及投資進行溝通。採購部分，台美雙方基於糧食安全、能源安全考量，盼能增進自美採購黃豆、玉米、小麥、石油、天然氣等農工產品。

投資部分，台美產業長期互補，近年台美投資關係熱絡，雙方咸認擴大雙邊投資可增進彼此共榮發展，打造促進及便捷跨境投資之最佳環境。我國對美累計投資486億美元，為我第二大對外投資國；美國對我累計投資280 億美元，為我第三大外資來源。

針對目前台灣暫時性稅率20+N%，卓榮泰說，我國為美國第六大貿易逆差國，2024年貿易逆差達739.2 億美元，其中九成來自半導體、資通訊產品、電子零組件等資通訊（ICT）產業，涉及美方正在進行的「232條款」調查，美方相關關稅政策尚在研議中，因此台美雙方需要更多時間持續溝通232條款相關議題及供應鏈合作。

至於衝擊影響評估，卓榮泰說明，美方7月31日宣布將台灣對等關稅稅率從原先4月2日32%調降至20%，經政府委託智庫進行估算，對我國出口、產值、GDP 及就業的影響，較4月初的衝擊評估減緩約五成。

他提及，政府自4月起也密集訪視各工會團體，並就可能受影響產業關懷訪視，動態掌握受影響情形。依勞動部8月18日公布減班休息（無薪假）之事業單位計191家、實施人數3,934 人。與去年同期相比，今年減班休息之家數及實施人數均低於去年同期。

他也說，截至今年8月15日減班休息之事業單位中，通報受關稅影響實施者共73家，人數為2,388人，主要行業有機械設備製造業、金屬製造、其他運輸工具（如軌道車輛、航空器、電動代步車等）及其零件製造業等，政府持續積極關注受影響情形。

個別產品衝擊方面，卓榮泰表示，工業包括工具機、手工具、水五金、重電；農產品方面則包括蝴蝶蘭、毛豆與鬼頭刀。行政院已責成各部會先以「移緩濟急」方式，給予受衝擊產業必要支持。

行政院會8月14日通過「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」修正草案，編列特別預算上限新台幣5,900億元，其中原規劃880億元支持方案增加為930億元；擴大對產業協助的範圍，預留後續編列特別預算200億元額度。草案已函請立法院審議，卓榮泰懇請各立委大力支持。

在特別預算通過前，行政院已經責成各部會先以「移緩濟急」方式，給予受衝擊產業必要支持，並於8月7日開始受理各項支持方案之申請。卓榮泰另責成各部會，針對產品輸美原有稅率加對等關稅後稅率較高，或是與競爭對手比較後受影響者，給予特別的支持。