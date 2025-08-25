快訊

花蓮直飛韓國仁川確定！ 花蓮人嗨翻：以後不用再跑北部出國

內閣改組延後公布傳衛福部長拒發辭職信 周玉蔻：邱泰源要造反嗎？

川普親家惹外交風波！為1事干預法國內政 遭法外交部召見

美元指數重現97字頭 新台急升1.75角升破30.5元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯價。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
新台幣匯價。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影

Fed主席鮑爾上周在懷俄明州傑克森霍爾舉行的央行年度會議上演說，比市場預期的要鴿派得多。在此影響下，美元走跌，25日美元指數跌破98關卡、重現97字頭；新台幣匯價開升走升，15分鐘內升破30.5。

新台幣匯價今早以30.53開盤，升值 5.5分；開盤後30分鐘內最高匯價來到30.41元，升值1.75角。

鮑爾22日在傑克森霍爾央行年會上發表他任內最後演說指出，聯準會將「謹慎行事」，當前情況「可能需要」降息。聯準會目前的基準利率，比去年他發表演說時整整低了1個百分點，而失業率仍在低點，相關條件「允許我們謹慎行事，同時考慮調整我們的政策立場」。

匯價 新台幣 聯準會

延伸閱讀

鮑爾放鴿暗示降息 股匯雙漲新台幣早盤勁揚逾1.7角

鮑爾放鴿救市…美股大漲！台股要挑戰2萬4

本周開盤前 五件國際事不可不知

鮑爾放鴿效應…台股衝鋒新高點 AI股仍是主旋律

相關新聞

美元指數重現97字頭 新台急升1.75角升破30.5元

Fed主席鮑爾上周在懷俄明州傑克森霍爾舉行的央行年度會議上演說，比市場預期的要鴿派得多。在此影響下，美元走跌，25日美元...

鮑爾放鴿暗示降息 股匯雙漲新台幣早盤勁揚逾1.7角

美國聯準會主席鮑爾放鴿，金融市場歡欣鼓舞，美股勁揚，美元指數、美債殖利率連袂下挫，台灣股匯市今天跟上慶祝行情，台股強漲逾...

央行鐵腕打房 銀行看政策擔心三垮

央行鐵腕打房，銀行此次多感央行態度空前強硬，原先寄望至少能將房貸「緊箍咒」不動產貸款集中度管控排除都更危老等政策性放款，...

台新新光金推進永續淨零

台新新光金控連續第四年偕同台新銀行、工商協進會舉辦「2025台新新光淨零高峰論壇」，22日登場，由金管會主委彭金隆及台新...

台新新光金整合虛實通路 挺企業轉型

台新新光金控舉辦「2025台新新光淨零高峰論壇」，台新新光金控總經理林維俊在座談時表示，IFRS永續揭露準則的導入除了讓...

一銀25日起開賣TISA基金

第一銀行積極響應金管會推動「台灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）」政策，今（25）日起提供客戶以信託方式投資TISA基金，為...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。