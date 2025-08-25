燃料價跌、關稅衝擊 10月電價有望凍漲

內閣即將進行局部改組之際，經濟部電價費率審議九月進入作業階段，預計九月底舉行電價費率審議會，決定十月電價。隨著國際燃料價格走跌，台電今年上半年累虧縮小至一五五億元，今年全年更有機會打平；此外，考量關稅不確定性衝擊產業，十月電價有望凍漲。

若台電以今年財務打平為目標，目前來看，單純反映成本，十月電價漲幅約百分之五。但考量下半年能源價格繼續走跌，漲幅還會縮小。據了解，台電目前評估，今年全年處在「打平」邊緣。台電屆時也會在電價費率審議會報告成本分析。

不過，即使台電今年財務有望打平，但仍背負巨額累計虧損。截至去年底累虧四二二九億元，加上今年上半年虧損一五五億元，累虧金額四三八四億元；截至今年上半年資產負債比仍達百分之九十三點四，舉債空間有限。

由於行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」千億元撥補台電預算遭在野陣營刪除，政院編列一一四年撥補台電千億元追加預算預期將會落空。行政院日前通過韌性特別條例修正草案，匡列經費調高至五千九百億元，其中兩百億元給台電強化工業園區的電網韌性；此外，在丹娜絲風災重建特別預算編列一○二億元，限定台電用在災區電網復建。

若經立法院審議通過，今年內台電最多可爭取到約三百億元特別預算，用來強化電網相關投資。台電表示，這三百億元挹注，至少可讓台電減少舉債，財務壓力可獲喘息。

國際原油價格自今年四月起出現較大跌幅，中油接連調降在六月及八月發電用天然氣價，皆有助改善台電財務。截至今年六月底，台電虧損已縮小至一五五億元，較去年同期大幅減少四四七億元虧損。

台電表示，今年上半年虧損得以縮小，主要有三大因素，一是去年十月調漲電價挹注；二是進入夏月電價，收入增加較多；三是今年國際燃料價格走跌，上半年燃料支出較去年同期減上百億元。整體來說，就是收入增、支出減所致。只要今年下半年國際燃料持續看跌，台電虧損有望持續再縮小，甚至打平。

值得注意的是，根據台電財報，今年上半年台電供電一二○○億度，較去年同期增百分之十四，但售電度數為一一一三億度，卻年減百分之七，是否代表受到對等關稅衝擊，國內產業用電減少？台電解釋，目前產業用電呈兩極，半導體相關產業獨強，甚至用電還在成長，傳產用電則持續低迷，但和去年情況差異不大，台電持續給予部分艱困傳產優惠電價。