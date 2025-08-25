聽新聞
0:00 / 0:00

燃料價跌、關稅衝擊 10月電價有望凍漲

聯合報／ 記者江睿智／台北報導
國際燃料價格走跌，加上考量關稅對產業的潛在衝擊，台電十月電價可望凍漲。圖／聯合報系資料照片
國際燃料價格走跌，加上考量關稅對產業的潛在衝擊，台電十月電價可望凍漲。圖／聯合報系資料照片

內閣即將進行局部改組之際，經濟部電價費率審議九月進入作業階段，預計九月底舉行電價費率審議會，決定十月電價。隨著國際燃料價格走跌，台電今年上半年累虧縮小至一五五億元，今年全年更有機會打平；此外，考量關稅不確定性衝擊產業，十月電價有望凍漲。

若台電以今年財務打平為目標，目前來看，單純反映成本，十月電價漲幅約百分之五。但考量下半年能源價格繼續走跌，漲幅還會縮小。據了解，台電目前評估，今年全年處在「打平」邊緣。台電屆時也會在電價費率審議會報告成本分析。

不過，即使台電今年財務有望打平，但仍背負巨額累計虧損。截至去年底累虧四二二九億元，加上今年上半年虧損一五五億元，累虧金額四三八四億元；截至今年上半年資產負債比仍達百分之九十三點四，舉債空間有限。

由於行政院「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」千億元撥補台電預算遭在野陣營刪除，政院編列一一四年撥補台電千億元追加預算預期將會落空。行政院日前通過韌性特別條例修正草案，匡列經費調高至五千九百億元，其中兩百億元給台電強化工業園區的電網韌性；此外，在丹娜絲風災重建特別預算編列一○二億元，限定台電用在災區電網復建。

若經立法院審議通過，今年內台電最多可爭取到約三百億元特別預算，用來強化電網相關投資。台電表示，這三百億元挹注，至少可讓台電減少舉債，財務壓力可獲喘息。

國際原油價格自今年四月起出現較大跌幅，中油接連調降在六月及八月發電用天然氣價，皆有助改善台電財務。截至今年六月底，台電虧損已縮小至一五五億元，較去年同期大幅減少四四七億元虧損。

台電表示，今年上半年虧損得以縮小，主要有三大因素，一是去年十月調漲電價挹注；二是進入夏月電價，收入增加較多；三是今年國際燃料價格走跌，上半年燃料支出較去年同期減上百億元。整體來說，就是收入增、支出減所致。只要今年下半年國際燃料持續看跌，台電虧損有望持續再縮小，甚至打平。

值得注意的是，根據台電財報，今年上半年台電供電一二○○億度，較去年同期增百分之十四，但售電度數為一一一三億度，卻年減百分之七，是否代表受到對等關稅衝擊，國內產業用電減少？台電解釋，目前產業用電呈兩極，半導體相關產業獨強，甚至用電還在成長，傳產用電則持續低迷，但和去年情況差異不大，台電持續給予部分艱困傳產優惠電價。

台電 電價 關稅 天然氣 半導體

延伸閱讀

全台香菜最大產地批發均價下跌五成 農民指出兩周後將再漲

賴清德總統到災區視察 特地爬樓梯向屋頂修繕工班握手致意

丹娜絲風災募款專案達標 1個月內募得5.39億元、逾6千戶災民受惠

丹娜絲風災南市房屋修繕媒合逾95% 簽約率卻不高有7大原因

相關新聞

本周財經焦點

本周財經焦點

輝達將揭財報 牽動台股挑戰歷史高點

聯準會主席鮑爾釋放降息訊號，帶動美股上周五飆漲，市場看好台股今天有望重返「24Ｋ」大關。儘管美國政府本周可能公布二三二調...

燃料價跌、關稅衝擊 10月電價有望凍漲

內閣即將進行局部改組之際，經濟部電價費率審議九月進入作業階段，預計九月底舉行電價費率審議會，決定十月電價。隨著國際燃料價...

本周台股／Fed暗示九月可能降息 股市一定漲？

美國聯準會主席鮑爾最新釋出9月可能降息訊號，激勵投資人信心，美股上周五歡樂收盤，三大指數全面大漲收紅，道瓊指數創下歷史新高紀錄。上周指數創新高的台股，本周可乘美股之勢再寫紀錄？

漢來美食Buffet展店「自己打自己」 背後瞄準哪些利基？

漢來美食旗下，號稱最難訂位的buffet（自助餐）品牌「島語」近日在高雄漢神百貨開出第二店，但同一棟建築物的高樓層，已經有同集團的buffet品牌「漢來海港」。漢來美食展店竟然「自己打自己」，為何它敢做出這樣的操作？

7月失業率3.4% 九個月高點

主計總處昨（22）日公布7月失業率為3.40%，較上月上升0.04個百分點，為九個月以來最高；與上年同月相比，則降0.0...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。