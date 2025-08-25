核電安檢 台電將爭取預算

漢來美食旗下，號稱最難訂位的buffet（自助餐）品牌「島語」近日在高雄漢神百貨開出第二店，但同一棟建築物的高樓層，已經有同集團的buffet品牌「漢來海港」。漢來美食展店竟然「自己打自己」，為何它敢做出這樣的操作？

2025-08-24 09:00