核電安檢 台電將爭取預算

經濟日報／ 記者江睿智謝柏宏／台北報導

核三重啟公投案結果雖未達通過門檻，但同意票占比達74%。賴清德總統已指示台電啟動舊核電機組自我安全檢查。台電盼2026年預算納入核電機組安全檢查，以進行包括整體老化評估等六大工作，希望朝野支持。

工商協進會昨（24）日表示，核三公投結果反映社會大眾普遍關切穩定供電與經濟發展，呼籲政府務實調整能源政策，順應公投所展現的民意，重新審視能源結構，將核能納入全面考量，確保供電穩定。

早在公投前，核安會已於8月1日預告核管法子法，最快10月公告，台電預計10月啟動核三廠自我安全檢查，若一切順利，約可在一年半至二年內完成，完成後才會向核安會提出申請運轉，不會在10月就提出申請。

此外，台電現也在清除核一廠、核二廠爐心燃料棒，前者很快就會清理出來，核二廠則預計2026年爐心可完全清除，自我安全檢查也會擴及至核一廠、核二廠機組。

