經濟部9月底將召開電價費率審議會，決定10月電價。隨著國際燃料價格走跌，台電今年上半年累虧縮小至155億元，今年全年更有機會打平；此外，考量關稅不確定性衝擊產業，10月電價有望凍漲。

若以台電今年打平為目標，以目前來看，若只反映成本，10月電價漲幅約5%。但若下半年能源價格能繼續走跌，漲幅還會縮小。據了解，台電目前評估，今年全年處在「打平」邊緣。台電屆時也會在電價費率審議會上報告成本分析。

台電截至今年上半年累虧4,384億元，資產負債比達93.4%，舉債空間有限。

行政院在韌性特別條例草案中規劃千億元撥補台電，但遭在野陣營刪除，另行政院編列今年撥補台電千億元追加預算預期將落空。

目前，政院通過韌性特別條例修正草案，匡列經費調高至5,900億元，其中200億元給台電強化工業園區電網韌性，此外在丹娜絲風災重建特別預算編列102億元，限定台電用在災區電網復建。

簡言之，今年內台電最多可爭取到約300億元特別預算，主要是在強固電網相關投資。台電表示，這300億元挹注，至少可讓台電減少舉債，財務壓力可獲喘息。

國際原油價格自今年4月起出現較大跌幅，中油接連調降在6月及8月發電用天然氣價，皆有助改善台電財務。截至6月底，台電虧損已縮小155億元，較去年同期大幅減少447億元虧損。

台電表示，今年上半年虧損得以縮小，主要有三大因素，一是去年10月調漲電價挹注；二是進入夏月電價，收入增加較多；三是今年國際燃料價格走跌，今年上半年燃料支出較去年同期減上百億元。整體來說，就是收入增、支出減所致。只要今年下半年國際燃料持續看跌，台電虧損有望持續再縮小，甚至打平。



