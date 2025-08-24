房市量縮價穩 進入深水區

今年房市買氣低迷，惟價格尚未探底。根據五九一新建案統計，全台六大價跌重劃區沒有預期中的血流成河，多數區域跌幅有限，跌勢最重的是新竹市關埔重劃區，平均成交價自去年每坪七十六萬下滑至五十七萬元，年減百分之廿四點三。

五九一新建案組長林哲緯分析，數據呈現和當前市場氛圍產生落差，主要是與去年相比，今年房價仍處高檔，且部分重劃區尚未出現大量降價案例，加上建商操作相當謹慎，除不隨意降價，也會以送裝潢或優付等方案吸客，區內行情並未出現下跌走勢。

觀察六大價跌重劃區，區域分布以台中市為大宗，有北屯區的廍子、十一期、大里區二期重劃區價跌。

至於位在西屯、北屯區的水湳經貿及機廠捷運特區，還有新竹縣竹北市高鐵特區、台南舉喜重劃區，房價都跌不下去。

跌幅最多的新竹關埔重劃區，是去年「富宇—天雋」成交價格一度開出七字頭亮眼成績，今年交易熄火，價格向下大幅修正，並非當地房價鬆動。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，數據中不少重劃區已漸成熟，區域房市有支撐力道，較難期待房價跌回過往，像是新竹市關埔重劃區統計出較大起伏，但當地市場其實相當穩定，包括竹科、學區、生活機能等優勢，也沒有太多素地提供新案，或許在交易量體不多及新案供給少才演變為此結果。

針對下半年，林哲緯強調，當前房市走進深水區，由於限貸令未解，隨著去化放緩、交易量低迷，建商庫存餘屋增加，且市場又缺乏實質性題材鼓舞，倘若時間一久，業者恐怕就會面臨「殺價取量」的抉擇，預估下半年市場回檔力道將愈來愈明顯。