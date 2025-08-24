AI需求強勁 7月景氣燈號有望連三綠

國發會將在28日發布7月景氣對策信號，儘管在對等關稅陰霾籠罩下，因AI需求強勁帶動出口高成長、工業生產熱絡，預計7月將亮出連續第三個代表景氣穩定的「綠燈」。

構成景氣對策信號有九項指標，其中，7月海關出口氣勢如虹，出口金額達566.8億美元，創歷年單月新高，年增42%，為2010年6月以來的近15年最強增速，連續21個月正成長，主要是高效能運算與AI熱潮擴散，帶動硬體設備與零組件升級、國際品牌科技產品進入新品鋪貨期，以及美國對等關稅前拉貨潮所致。

同樣拜AI需求強勁之賜，高階伺服器及半導體都是在台灣接單生產，經濟部預估，7月工業生產年增二成。簡言之，海關出口及工業生產雙雙呈現活絡，支撐7月景氣。

至於7月批發零售餐飲營業額，經濟部預估，在關稅不確定性下，拉貨潮趨緩，以及新台幣升值等因素，7月批發業營業額僅維持平盤，零售業在高基期下更有可能轉為負成長；餐飲業則呈微幅成長。整體7月批發零售餐飲營業額是否會抑低景氣對策分數則有待觀察。

整體來看，國發會認為，當前景氣穩定，AI需求仍持續強勁，下半年仍有望守住綠燈表現。

國發會分析，台灣對等關稅最終稅率以及半導體關稅等議題，勢將牽動台灣經濟表現，隨國際雲端服務供應商積極投資AI基礎建設，且高效能運算、雲端資料服務等新興應用持續發酵，相關供應鏈訂單可望續增，將有助維繫我國出口動能；投資方面，隨半導體、高階伺服器等供應鏈業者持續擴充產能，加上政府延長投資台灣三大方案，並積極協助產業創新轉型，均可望挹注民間投資。

根據國發會發布6月景氣對策信號為連續第二個月亮出「綠燈」，代表景氣穩定，綜合判斷分數為29分，較5月減少2分。