華南大富翁幸福島嘉年華盛大登場！寓教於樂，與親子共創理財新未來

撰文／ 呂雅恬

盛夏烈日炙烤大地，人們紛紛尋找避暑的去處，不少人選擇涼爽的百貨公司作為短暫的喘息空間，然而，除了冷氣房內的片刻舒緩，如何讓這個季節，成了許多家庭關注的課題。

華南大富翁，勇闖幸福島 活動現場畫面。 圖／王天利 攝影
華南金融集團在2025暑期之際，精心策劃的【華南大富翁，勇闖幸福島】活動，便是一場結合理財教育與親子互動的精彩體驗，邀請大家一同在趣味闖關中，度過一個不一樣的幸福週末。

家長與孩童一同參與【華南大富翁，勇闖幸福島】活動側拍。 圖／王天利 攝影
家長與孩童一同參與【華南大富翁，勇闖幸福島】活動側拍。 圖／王天利 攝影
這次活動舉辦於統一時代百貨2樓夢廣場，從HRC KiDS活力四射的街舞揭開序幕，到親子理財講座與生動問答，成為親子間共同探索、交流與成長的橋樑，許多家長於現場表示「這是他們第一次在這樣輕鬆且互動性強的環境中接觸理財觀念，既驚喜又新鮮，甚至認為這是孩子未來財商教育的良好起點。」

華南金融集團多位高層一同共襄盛舉。 圖／王天利 攝影
華南金融集團多位高層一同共襄盛舉。 圖／王天利 攝影
值得一提的是，當天現場匯聚華南金融集團多位重量級高層領導，包括華南金控暨華南銀行董事長陳芬蘭、副董事長林知延、總經理李耀卿，華南永昌證券董事長黃進明、華南產險董事長凃志佶、華南永昌投信代理董事長葉兆枝，以及華南金資產董事長李宗賢，帶領各子公司總經理及高階主管共同蒞臨活動現場，親自為精彩的開幕儀式揭開序幕，活動中，更有華南吉祥物熊Ｑ陪伴大朋友、小朋友們一同歡樂闖關，氣氛溫馨熱絡。

【華南大富翁，勇闖幸福島】現場節目活動。 圖／王天利 攝影
【華南大富翁，勇闖幸福島】現場節目活動。 圖／王天利 攝影
【華南大富翁，勇闖幸福島】現場節目活動。 圖／王天利 攝影
嘉年華從下午兩點起持續到晚上八點，節目內容豐富多元，除了精彩的舞台表演外，現場藝術創作者CHENS陳若欣帶來創意藝術互動展現，而親子理財講座由郭莉芳老師精彩主講，讓大人小孩都能輕鬆吸收理財知識，傍晚時分，J HALL與Apple Juice樂團的動感音樂演出，為活動增添一份悠閒愉快的氣氛。

【華南大富翁，勇闖幸福島】現場活動側拍。 圖／王天利 攝影
此外，現場還設置了最in的拍貼機與豐富的美食市集，讓參加者能盡情享受一個既充實又超Chill的美好周末時光。

從教育的角度來看，寓教於樂的理財體驗尤其關鍵，它不僅幫助孩子們掌握金錢管理的基本概念，更激發他們對未來財務自主的期待與信心，這種體驗式學習比傳統說教來得更有溫度，也更能長遠影響生活態度，華南金融透過這樣的活動，不只是傳遞金融知識，更在打造一個幸福社會的願景中，切實推動全民財商提升。

沒能親臨現場也不必遺憾！華南金控於114年8月1日至10月31日持續推出「華南大富翁，勇闖幸福島」活動，只要在活動期間於臨櫃或網路申辦任一指定金融產品並達成交易門檻，即可獲得一次抽獎機會，獎項豐富多元，包括全新iPhone 16、黃金一錢、百貨公司禮券等好禮，讓您輕鬆參與，贏取夢幻大獎，幸福好禮等你帶回家！

