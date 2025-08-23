聽新聞
台美關稅承諾市場全面開放、4年投資2500億美元？經濟部：非事實
有關媒體報導「收到經濟部內部資訊，美國提出取消農產與水產、汽車及附屬產品關稅」一事，經濟部今天發出新聞稿澄清，未有媒體報導所敘相關文件及訊息，且經濟部從未提供相關資訊給媒體，媒體在未向經濟部查證下所做的報導均非事實。
台美關稅目前正持續協商中，有關台灣企業對美投資、供應鏈合作等議題，後續才要和232關稅與美方併同磋商，尚未有結論。
一旦台美雙方達成共識並簽署協議，本部將提出完整的製造業影響評估報告，保障產業及民眾知的權利。
經濟部指出，至今已辦理多場次產業座談會，未來將持續透過各種管道傾聽業界心聲及需求，掌握美國關稅政策對各產業衝擊，即時提供金融支持、產業升級轉型、出口拓銷等相關措施，做為產業後盾，協助業者因應。
