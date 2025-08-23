快訊

鮑爾在「傑克森洞」演說當中如何鷹轉鴿？大型金控這樣解讀

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
美國聯準會（Fed）主席鮑爾22日在傑克森洞的演講提高了降息可能性，美股早盤三大指數齊漲。路透
聯準會（Fed）主席鮑爾在發表Jackson Hole（傑克森洞）演說之後，市場認為他的態度由鷹轉鴿，不過，一家大型金控內部最新出爐的報告強調，儘管9月降息的機率提高，鮑爾在這次的演說中並沒有表明出要「連續降息」的意願，因為他還是表示了貨幣政策調整要「小心」的字眼。

大型金控解讀鮑爾演說內容指出，在勞動市場數據影響下，9月降息門檻降低，但只要8月勞動市場數據沒有像7月這麼疲軟，降息時程仍有可能推遲，相比之下，這兩個月若是因為關稅導致的暫時性通膨上升，就不太可能是阻礙Fed貨幣政策的關鍵。

據大型金控內部最新報告指出，與其說鮑爾的立場轉向鴿派，不如說他在同時考慮勞動市場數據下修、川普的政治壓力後，透過不阻擋9月降息方式，為聯準會爭取一些政策操作的彈性與主動性，特別是他強調勞動市場下行風險升高與關稅通膨只是一次性，將為9月降息提供彈性。

大型金控這份報告指出，有別於7月FOMC會議時的看法，這次鮑爾特別強調勞動市場下行風險提高，甚至提及這種情況下他所關注的失業率可能提高。

此外，過去鮑爾總會提到需要「確保」關稅通膨只是一次性的影響，而過去一年累積100個基點的降息令貨幣政策不像去年那麼緊，因此給予Fed保持「耐心」的空間；但這次鮑爾雖然有提到無論發生什麼情況，Fed都不會讓一次性物價水準上升演變為通膨問題，但較令人注意的是他已經移除掉「耐心」的用字，還更篤定地表示通膨是一次性的可能性高，也因此令人解讀鮑爾的態度已經轉向願意降息。

大型金控也進一步分析，這樣的立場轉變雖然不意味著鮑爾在9月的會期一定支持降息，但只要接下來公布的勞動市場數據「沒有」顯著改善，鮑爾將不會基於短期通膨還有上行風險而站在「阻擋」降息的立場，假若委員會內部形成降息共識，他也會從善如流的支持降息。

Fed 降息 通膨 鮑爾

