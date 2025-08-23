前行政院副院長邱正雄今安息禮拜 政治財金圈人士紛往悼念

前行政院副院長邱正雄上月因病辭世，享壽83歲。其安息禮拜今日下午在台北市靈糧堂舉行，馬英九前總統特別到場向家屬致意。

其他政治、財金界人士包括：前副總統蕭萬長、央行總裁楊金龍、金管會主委彭金隆、前行政院長江宜樺、前財政部長顏慶章、富邦金副董事長曾銘宗、前央行副總裁許嘉棟、永豐金董事長陳思寬、總經理朱士廷等人都前來悼念。

邱正雄曾任中央銀行副總裁、財政部長、安泰銀行與永豐銀行董事長。 邱正雄辭世後，他曾服務過的央行及財政部相繼發文緬懷。家屬替他在臉書成立的紀念專頁，也收到邱的好友及部屬等陸續貼文感念他的生平行事，特別是他的謙沖有禮及擇善固執。

央行指出，邱正雄夫婦鶼鰈情深，他與夫人張美保當年是在台大醫院邂逅。邱正雄大三暑假時，因生病住進台大醫院，當時是台大護理系派到台大醫院實習的張美保，剛好被分配到負責照顧這一床病人，兩人因此結緣，張美保就這樣照顧了邱正雄一輩子。邱正雄在美國求學的5年期間，張美保也在身旁陪伴，一邊照顧他和孩子，一邊在大學醫院擔任護士工作，幫忙分擔家計，讓他沒有後顧之憂。

近幾年，因張美保身體狀況欠佳，邱正雄無微不至地照顧摯愛，篤信基督的他，周日會推著輪椅，陪同妻子進行主日崇拜。邱正雄反而忽略了自身健康，過去一年多來，他的健康狀況急轉直下，最終不敵病魔，於日前辭世。

邱正雄的長孫邱新典回憶，小時候讀三國，爺爺還用賽局理論幫他分析其中情節。爺爺一直是燃燒自己照亮別人，甚至在晚年身體不佳時，開車載妻子去礁溪泡溫泉，「這也是爺爺最後一次開車」。

邱正雄在就讀台大時期即師承李登輝，也在李登輝當選總統後獲得重用，從央行副總裁調升為財政部長。一年後亞洲金融風暴發生時，因處置得宜，獲李登輝盛讚為「全世界最具財金幹才的財政部長」。2008年馬英九當選總統後，邱正雄出任行政院副院長。邱在任內的傑出表現並先後獲得國家一等及二等景星勳章。

央行發文指出，邱正雄任公職期間，曾帶領台灣解除多家金融機構危機；卸任公職後，曾領導多家民間金融機構，兼具政策視野與實務經驗。1989年，在當時台灣錢淹腳目的年代，大幅調升央行重貼現率13碼（1碼是0.25個百分點），並調高銀行法定存款準備率，有效為當時過熱的股市、房市降溫。

而近年大家熟知的「國安基金」，也是在台海危機、亞洲金融風暴期間，由邱正雄負責籌備推動。當時政府雖邀集銀行、保險業等金融機構成立「股市穩定基金」，以促使股市穩定發展，惟因缺乏法源依據，加上首次政黨輪替引發政經局勢動盪，邱正雄奉命領軍成立國安基金。2000年1月，國安基金設置及管理條例三讀通過，於同年3月15日運作。