媒體揭關稅籌碼？ 經貿工作小組：不實報導、討論持續進行

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

有媒體報導「台灣關稅籌碼將會是保證市場全面開放、台企4年投資2500億美元」。對此，行政院臺美經貿工作小組23日表示，目前我國與美國的對等關稅談判仍在進行，也一併磋商232條款，特別在投資及供應鏈合作等議題上，攸關我國產業的下階段全球佈局及經濟發展，各項討論仍還待持續進行，尚未議定任何金額規模。

工作小組強調，此不正確報導，數字及項目和談判情形亦多出入，且談判並尚未底定，此等未經證實之談判資訊不僅干擾國際談判的進行，傳散不確定的談判資訊，更對國人造成誤導，工作小組表達高度遺憾。

工作小組指出，綜觀這次美國與全球各國談判，為了貿易及投資優先，各國談判的題目都涵括關稅、非關稅貿易障礙、投資以及採購等項目，期盼解決跟各國貿易逆差的問題，台灣當然也不例外，所以我方在8月1日獲得是暫時性的對等關稅稅率。

工作小組強調，目前我國與美國的對等關稅談判仍在進行，也一併磋商232條款，特別在投資及供應鏈合作等議題上，攸關我國產業的下階段全球佈局及經濟發展，各項討論仍還待持續進行，尚未議定任何金額規模。我方將持續以國家利益、產業利益以及國家安全與國民健康福祉為談判總原則。

工作小組表示，高度遺憾該報導未經查證，所提數字及列舉項目和談判情形亦多出入，並在不確實的基礎上論稱所謂衝擊影響，對於還在持續進行中的談判，這樣不實的訊息也可能為談判投入不必要的風險。工作小組強調，一如所有的對外經貿談判，未來若與美方達成協議，台美雙方將會公布並說明談判條件，政府也會將完整協議內容交付國會審議。

