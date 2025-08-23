聽新聞
7月失業率近9個月最高！關稅衝擊影響 恐反映在工時減少
主計總處昨發布七月失業率為百分之三點四○，較上月升○點○四個百分點，連二個月上升、近九個月最高，但仍為廿五年同期最低。
國勢普查處副處長譚文玲表示，七月失業率因畢業生及暑期工讀尋職人數增加上升，八月也會因季節因素持續上升，但目前就業情況仍算穩定。
至於關稅效應衝擊，八月才會顯現，且會先反映在工時減少上，加上美國總統川普政策變來變去，尚難估何時反映在失業率。
七月失業人數為四十點九萬人，較上月增加五千人或百分之一點三九，主因應屆畢業生及暑期工讀生陸續投入尋職行列，因此初次尋職失業者較上月再增加四千人。
與去年同月比較，失業人數減少六千人、百分之一點三四。一至七月失業人數平均為四百○一點萬人，較去年同期減少三千人、百分之○點八四。
七月失業率百分之三點四○，較上月增○點○四個百分點，是去年十一月後、九個月最高，但為二○○一年同期、廿五年來同期最低。
譚文玲表示，失業人數上升仍是暑期季節性因素，因為畢業生及暑期工讀投入尋職行列。
至於對等關稅，雖然勞動部減班休息（無薪假）人數的確緩慢提高，月底實施三四四一人較六月提高，但幅度不大，而且減班休息不是完全沒有工作，而是工時減少，雇主仍要給付基本工資，不是完全無薪，因此不會反映在失業數字，可以先從受僱員工工時統計觀察。
