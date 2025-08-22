快訊

台積電董座魏哲家證實美政府不入股台積電 美積電疑慮消除

7月失業率3.4% 九個月高點

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北報導

主計總處昨（22）日公布7月失業率為3.40%，較上月上升0.04個百分點，為九個月以來最高；與上年同月相比，則降0.05個百分點，則是25年來同月最低。官員表示，7月失業率持續攀升，主因畢業季帶動初次尋職失業人數增加。至於關稅影響，因實際生效落在8月，對7月就業情勢影響有限。

據統計，7月失業人數為40.9萬人，較上月增5千人或1.39%；按年齡層觀察，15至19歲者失業率9.89%，20至24歲者11.91%。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，主因應屆畢業生及暑期工讀生陸續投入尋職行列，致初次尋職失業者續增4千人。預期8月失業率應仍持續呈現季節性上升現象。

7月失業率連續攀升，這也是美方宣布台灣暫時性稅率20%+N後，首次公布失業率。尤其工具機產業接連傳出「減班休息」、「周休三日」等變相無薪假，各界憂心對等關稅效應是否浮現。

譚文玲指出，當企業接不到訂單，首先會減少勞工工作時間，但這部分不會顯現在失業率，要到真的影響很大，才會衝擊就業人數，因此，依照7月份的數據來看，目前失業率僅呈現緩慢上升，關稅效應對台灣就業影響還是有限。她分析，7、8月失業率呈上升趨勢屬於季節性因素，通常9月之後就會往下降；而美國對等關稅是在8月生效，目前7月失業率還看不出影響。

