財部督導輸銀金融支持措施宣導 公民營金融機構已有推辦實績

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

財政部督導中國輸出入銀行（輸銀）辦理「貿易融資利息減碼（收）」及「輸出保險費用減免」2項金融支持措施已於今年8月7日起全面受理申請。財政部表示，金融支持措施在公民營金融機構共同推動下，已有逾百家廠商申辦成案實績。

財政部表示，為利出口相關廠商及28家參與金融機構瞭解適用條件及申辦程序，輸銀持續擴大宣導，透過實體交流及時回應，以協助廠商順利申辦獲得政策支持。另輸銀已就金融支持相關事項作成問答集，內容包括適用對象及申請資格的認定，或利息減碼（收）的計算方式等。

輸銀8月21日辦理說明會，廠商及金融機構出席踴躍。財政部長莊翠雲致詞感謝28家參與金融機構3,100個營業據點共同以「從速、從簡」的推動原則，提供企業資金協助。說明會交流熱絡，其中有關出口實績或營業額衰退的證明文件最獲關注，輸銀說明，出口美國廠商可提供出口報關單或海關出口報關資料；關連產業廠商可提供出貨訂單、合約或發票等銷貨證明及買主出口美國等證明，倘承辦金融機構審認困難，申貸廠商可向財團法人台灣中小企業聯合輔導基金會申請協助審認。

財政部表示，金融支持措施為協助有需要廠商能及時獲得政策協助資金支持，財政部請輸銀加強宣導，持續於各地區辦理說明會，歡迎廠商參與，各產業公協會亦可洽輸銀提供相關資訊轉知會員知悉。

美國 財政部 中小企業

