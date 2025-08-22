關稅戰掀無薪假隱憂？平台商無懼衝擊 案量大增成受惠方

關稅戰持續延燒，國內部分產業出現減班休息與無薪假情況。主計處22日公布今年七月份最新的失業率為 3.4%，比六月份增加0.04百分點；對此，國內市場也紛紛開始擔心是否也會遭到波及，不過面對關稅帶來的各種衝擊，國內媒合平台業者反而獲得了不少意料之外的商機，一舉成為最大受惠者，根據興櫃平台業者達人網（7839）提供的資料顯示，其近兩年來的接單量，都呈現出明顯升溫的趨勢，也因此帶動團隊繳出亮眼成績單，而引發市場的關注。

根據勞動部統計，今年4月7日至8月15日，全台製造業共有73家受對等關稅衝擊，實施減班休息，涉及勞工2,388人，合計目前全台共有191家事業單位、3,934名勞工實施無薪假，而達人網董事長李倫家則表示，無薪假是企業面對景氣的緩兵之計，若美國關稅問題未獲得進一步紓緩，影響人數和產業也會持續擴大，加上房市不景氣，有部分房仲轉行或斜槓兼差，又適逢畢業季，不少還沒上工的畢業生投入接案市場練功，六月至今資料庫新增的達人數量較去年同期增加12%，凸顯不少上班族會透過接案度小月。

李倫家表示，因為放無薪假而產生空窗期的上班族，若因家庭開支重，短期內需要快速有收入，可以透過接案來補缺口。適合短期上手的工作有三大類，第一類是，「勞力接案」，例如排隊、跑腿，或是清潔等靠時間和勞力增加收入的案件，優點是隨時可以入門，並可以因應個人時間來決定當日是否接案，舊公司要復工，或找到新工作都可以快速轉換。

其次，也包括「駕駛/外送」目前外送和叫車平台發展成熟，機制明確，對於原本就有駕照和交通工具的上班族而言，也是可以快速上手的工作。另外也可從「興趣延伸」若原本生活就有特定專長，也可以趁此機會用興趣專長賺錢，並考慮創業的可能性，例如愛養狗的學習寵物美容，有健身專長的斜槓健身教練，還有手遊遊戲代打，甚至創意手作等等，都可以從興趣變成職業，先透過接案來試水溫。

這些工作都屬於低技術門檻，免證照，工作時間短，可以快速領現，非常適合短期內需要周轉應急的接案者。不過李倫家也提醒，若因關稅戰衝擊被解職或減班，可留意勞動部「充電再出發」等進修課程補助，以及職業訓練津貼，透過進修提升技能，接案類別也能拓展到更高單價的專業領域，讓收入來源更穩健。